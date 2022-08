Mujer que acusa de abuso a Benjamin Mendy da estremecedor testimonio ante las autoridades

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- Esta semana continúa el juicio contra el futbolista del Manchester City, Benjamin Mendy, del que fue apartado desde 2021, en el Tribunal de la Corona de Chester, tras ser acusado de ocho violaciones, un intento de violación y una agresión sexual, donde las víctimas están declarando ante el jurado popular. En el último testimonio, que fue de una joven, reveló que fue agredida entre 2018 y 2021, durante una fiesta en la Nochevieja en casa del futbolista francés.

Iba a ver qué había en la cocina y fue entonces cuando me tocó la vagina. Mi vestido estaba suelto, era como un vestido de falda skater... Tenía ropa interior puesta, pero literalmente sentí que sus dedos tocaban mi vagina. Diría que duró un par de segundos. Después hizo un gesto grosero como si estuviera lamiendo, sacó la lengua como si me estuviera lamiendo", publicó el medio Daily Star.

La víctima agregó que tras esta agresión volvió a dirigirse a ella, que siguió bebiendo y que mantuvo las distancias con él cuando se encontraban en la alberca: "Pero se me acercó a la cara y me dijo: 'Estás mejor cuando sonríes'. Y pensé 'Está bien, bueno, yo no voy a sonreír'. Luego me preguntó qué porque estaba enfadada y le dije: 'Sabes exactamente por qué estoy enfadada'. Y él contestó: '¿Por qué?'. 'Por cómo me tocaste', le contesté", manifestó.

Fotografía: Internet

De acuerdo con el testimonio, Mendy se arrepintió de sus actos, pues la mujer aseguró que se disculpó y que le juró por Dios que no tenía la intención de hacerla sentir incómoda. La joven calificó a Mendy como "un depredador que sigue actuando y pone en riesgo a otras mujeres" y admitió que su caso, por lo que sabe, no es el más grave: "Lo que me pasó a mí no fue nada comparado a lo que les pasó a otras chicas, eso lo sé", se publicó en The Athletic.

Cabe mencionar que la pena a la que puede enfrentarse Benjamin Mendy de ser encontrado culpable va desde los cinco y hasta los 20 años de cárcel, aunque podría llegar hasta una posible sentencia de cadena perpetua. El futbolista francés de 28 años se declaró inocente de los nueve cargos de delitos sexuales que se le imputan el pasado mes de mayo de 2022; cabe mencionar que el jugador formó parte del equipo de Francia que ganó el Mundial de Rusia 2018.

Fuente: Tribuna