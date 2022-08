¿Que pasó con César Montes? Revelan detalles acerca de su futuro y si se va a jugar a Rusia

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- Después de mucho tiempo sin novedades acerca del futuro del sonorense César Montes, se reveló que las negociaciones entre Rayados de Monterrey y el Dinamo de Moscú del futbol de Rusia sigue en pie, y que es cuestión de días para que todo se concrete y el 'Cachorro' pueda cumplir su sueño de jugar en Europa a unos meses de que se juegue el Mundial de Qatar 2022, de acuerdo con Mediotiempo.

Los rusos tienen hasta el próximo 6 de septiembre para llegar a un acuerdo con La Pandilla, pues en ese día se cierra el mercado de traspasos, además de que la directiva regiomontana no ha puesto un ultimátum para cerrar el trato. De acuerdo con el medio antes mencionado, solo basta afinar unos detalles para que Montes emigre al Viejo Continente; Rayados busca obtener ocho millones de dólares por el futbolista nacido en Hermosillo, cifra que el Dinamo está dispuesto a pagar.

Solo bastará definir cómo se realizará el pago, si en una sola exhibición o en dos pagos para agregar algunas variables. Asimismo se dijo que la tardanza en cerrar el fichaje no se debe al bloqueo económico que hay en Rusia debido a la guerra, pues hace unas semanas el mismo club firmó al paraguayo Roberto Fernández, procedente del Guaraní; el equipo de Moscú es uno de los clubes con más tradición en dicho país, que si bien no ha logrado coronarse en la Premier League rusa, siempre ha estado al margen de los más exitosos.

Fuente: Archivo

Otro problema que se suscitó en la semana es que Montes dio positivo a Covid-19, por lo que no estuvo disponible para el juego frente a las Chivas; cabe mencionar que el canterano no ha estado viendo actividad como titular por su presunta salida hacia el balompié ruso, para no entorpecer las negociaciones. Cabe mencionar que hace semanas familiares del sonorense fueron a despedirse de él, deseándole suerte en su futura aventura, había mucha incertidumbre con relación a su futuro.

Montes ha jugado toda su carrera para Rayados, ha sido capitán y referente del equipo, convirtiéndose en uno de los hombres de confianza en la zaga de Gerardo Martino, por lo que se espera verlo en el Mundial de Qatar 2022. Cabe mencionar que esta no es la primera oferta que Monterrey recibe por el central, pues en 2018 el Brujas de Bélgica propuso cinco millones de dólares por él, pero en ese momento el club la rechazó.

Fuente: Tribuna