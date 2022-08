¿Adiós Karol G? James Rodríguez dejaría atrás a la cantante con una actriz de cine para adultos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- James Rodríguez dio mucho de qué hablar a principios de este año luego de que fuera vinculado sentimentalmente con la cantante Karol G. No obstante, el mismo futbolista desmintió la presunta relación con su compatriota, afirmando que se encontraba soltero; ahora circula un nuevo rumor con relación al jugador del Al Rayyan de la Liga de Qatar, pues ahora se le ha ligado a una actriz de cine para adultos.

Y es que Kendra Lust, actriz estadounidense de 43 años, comentó una de las últimas publicaciones del mediocampista en Instagram, donde compartió una fotografía en la que aparece en un traje, sentado en un sillón, con la frase "Confía". La mujer dejó el emoji con las manos arriba, a la cual más de 800 personas le dieron 'like', por lo que para nada pasó desapercibido; Lust ya le había comentado otras publicaciones, mientras que el colombiano también le ha dado me gusta a los posteos de la actriz.

Fotografía: Instagram James Rodríguez

Hasta el momento no hay nada confirmado, pero trascendió que este intercambio en redes sociales no es novedad, pues los primeros contactos públicos se habrían dado años atrás, pues de acuerdo con El Diario de NY, él todavía se encontraba con su exesposa: "Los primeros mensajes entre ambos llegaron en noviembre de 2020, cuando aún se encontraba con Daniela Ospina y se cree que esa fue una de las causantes de la ruptura. Desde entonces sus mensajes han desatado todo tipo de rumores", publicaron.

Fotografía: Instagram @kendralust

Cabe recordar que durante febrero, James aseguró por medio de una transmisión en Twitch que se encontraba soltero y que no estaba en ninguna relación, con lo que descartó que estuviera saliendo con la cantante Karol G. Los rumores también iniciaron debido a una publicación en redes sociales donde presuntamente ambos estaban en una cita en un momento en que ambos estaban sin compromiso, pues Rodríguez se había separado de Shannon de Lima.

Por su parte, la intérprete de 'Tusa' había roto su compromiso con Anuel AA; no obstante se aclaró que entre ambos no había nada más que una bonita amistad:"“No, no, no. Estoy soltero ahora muchachos. Ya les dije, no crean en todo lo que les dicen. Estoy soltero y feliz, no estoy en ninguna relación con nadie. No crean en todo lo que ven en páginas de chismes. Estoy soltero y recibiendo hojas de vida al Twitter, Instagram y Facebook", dijo el exjugador del Real Madrid.

