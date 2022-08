¿Cuánto vale la playera recuperada de Maradona, que usó en la final de México 86?

Comparta este artículo

Buenos Aires, Argentina.- Un coleccionista argentino llamado Marcelo Ordas recibió una donación por parte del exfutbolista Lothar Matthäus; se trata de una playera que él tenía de Diego Armando Maradona en la Final del Mundial de México 1986 entre Argentina y Alemania en el Estadio Azteca el 29 de junio, cuando los albicelestes se coronaron como campeones del mundo por segunda vez en su historia.

El seguidor del fallecido exjugador ya había participado en la subasta de una camiseta que usó el Diez en el juego que terminó 2-1 contra Inglaterra en la misma julia mundialista, la cual salió por más de nueve millones de dólares, rompiendo el récord en cuanto a una prenda deportiva, cifra que pagó un aficionado del Medio Oriente. Ordas confirmó que Matthäus le donó la jersey que tenía de Maradona tras dicho partido.

No tiene precio. Si nos ponemos a elucubrar, tal vez superaría los 10 millones de libras. Lo importante es destacar que nunca se habló de dinero. Lo que quería a cambio era una gran causa, que justamente es la que venimos haciendo hace 20 años. Que es la de preservar la historia del fútbol mundial y entendió, por esta propuesta que haremos en la Puerta del Sol, en Madrid, que era el momento ideal", manifestó el coleccionista en relación a un evento que se realizará en España previo al Mundial de Qatar 2022 en el museo Legends.

Por su parte, en un evento en el que se entregó la playera, el cual se realizó ante la presencia del embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, Matthäus reveló porqué decidió donar la camiseta que intercambió con Maradona: "Esta reliquia tan importante va a tener un lugar perfecto en este museo. Diego Maradona no fue solo una leyenda muy grande del fútbol, creció una amistad entre nosotros. Era único, no cabe duda, en todo el mundo es reconocido Diego como leyenda y por eso me llena de orgullo estar aquí hoy".

El exjugador de la Selección Alemana, que por su parte ganó el Mundial de Italia 90, agregó que "no se puede comprar todo con dinero. Por eso, cuando Marcelo siguió insistiendo, decidí obsequiar esta camiseta a Marcelo y al pueblo argentino. Eso no se paga". Diego Armando Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años en su natal Argentina, a causa de una descompensación cardíaca que le generó un edema de pulmón. Al momento de su fallecimiento, se encontraba convaleciente tras haberse sometido a una cirugía para corregir un hematoma subdural en la cabeza.

