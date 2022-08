¿Franco Escamilla, director técnico? El comediante se ofrece a entrenar al Cruz Azul

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Continúa la crisis en Cruz Azul luego de que fueran vencidos por el América 7-0 en la última edición del Clásico Capitalino en la Liga MX; en la semana varias personas se manifestaron a las afueras de las instalaciones de la Máquina en La Noria para echarles en cara los malos resultados y hasta pidiendo la salida de elementos como el Julio César 'Cata' Domínguez y Sebastián Jurado.

Por tal motivo, uno de los fanáticos celestes más conocidos es el comediante Franco Escamilla, también tomó un espacio de su programa La Mesa Reñoña para despotricar contra el exentrenador Diego Aguirre y su cuerpo técnico y contra futbolistas como Jurado: "Chin… a tu madre, Sebastián Jurado y todo Cruz Azul. Sí, chin… a su madre. No los dejó de apoyar, pero chin… a su madre por cada gol que recibieron, 70 veces siete como dice la biblia. Si me dicen 'Franco, es que traemos un desmadre', yo no pongo excusas para dar mi show, ustedes no pongan excusas para hacer su pu… trabajo", exclamó.

Fotografía: Instagram Franco Escamilla

De la misma manera, el comediante lanzó una indirecta para el entrenador de la Selección Mexicana, Gerardo Martino, asegurando que si él puede dirigir al equipo nacional sin seguir presencialmente los juegos de la Liga MX, él puede entrenar a la Máquina de forma remota: "Al chile, yo mero. Hashtag '#FrancoparadirigiraCruzAzul'. Si el 'Tata' Martino no tiene que estar en los partidos, ¿por qué yo sí?, yo voy a dirigir desde lejos", señaló.

Finalmente, Escamilla aseguró que el estilo de juego que implementaría en el equipo sería igual al de la Selección neerlandesa de 1974, que lideró Johan Cruyff: "Tendríamos futbol total como la Naranja Mecánica, todos defienden y todos atacan. No entiendo esas cosas de: 'Yo no ataco porque soy defensa' o 'Yo no defiendo porque soy delantero', hazme el favor", agregó.

Tras la destitución de Aguirre, quien llegó en sustitución de Juan Reynoso, que fue campeón con los celestes, la directiva que encabeza el presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa, Víctor Velázquez, ha pensado en diferentes nombres para encabezar el plantel, entre los que no se encuentra Franco Escamilla, pero sí Ricardo Gareca, Ricardo 'Tuca' Ferretti y Antonio el 'Turco' Mohamed.

Fuente: Tribuna