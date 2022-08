Lamentable: Futbolista del América denuncia que aficionado trató de besarla en EU

Ciudad de México.- Luego de que el América Femenil disputara en Estados Unidos la Women's Cup hace unas días, donde quedó en el tercer lugar tras vencer al AC Milan 5-4 con tres anotaciones de Alison González, la futbolista Sabrina Enciso denunció en redes sociales un acto de acoso en su contra de parte de un aficionado que se le acercó tras terminar dicho partido disputado en el Lynn Family Stadium de Kentucky.

La futbolista de origen mexicano, pero nacida en California, reveló que un hombre se quiso pasar de listo cuando le pidió una fotografía, pues intentó besarla tras acercarse a ella. En sus historias de Instagram, Enciso, quien llegó recientemente a la Liga MX Femenil, describió que vivió una experiencia "muy incómoda" al interactuar con el pseudoaficionado, pues la persona "invadió mi espacio personal, tratando de besarme mientras aceptaba tomarme una foto".

Fotografía: Instagram Sabrina Enciso

Enciso se desempeña como defensa central, lateral o contención y en la temporada 2021 disputó 11 partidos de 18; se formó como profesional con el equipo de los Wildcats de la Universidad de Arizona y destacó por ser una zaguera que puede llegar en profundidad ofensivamente. Sabrina agradeció el amor y apoyo que recibió por parte de sus verdaderos seguidores y aseguró que siempre tendrá la disposición de atenderlos si gustan un autógrafo o fotografía, pero que el respeto es indispensable para que nada le vuelva a suceder a ella o alguna otra colega.

Todo lo que pido es que, por favor, sean todos respetuosos y que esto nunca vuelva a sucederme a mí, ni a ninguna otra jugadora. Amo dar todo de mí, dentro y fuera de la cancha, y no me gustaría tener que dejar de interactuar con todos por no sentirme segura y que se aprovechen", concluyó.