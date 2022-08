"Nadie quiere a 'Canelo'": Gennady Golovkin asegura que muchos mexicanos lo aman

Ciudad de México.- Siguen la guerra de declaraciones previo a la pelea entre Gennady Golovkin y Saúl 'Canelo' Álvarez, y ahora el kazajo, en una entrevista para El Universal, aseguró que él es una persona muy querida en México, mientras que al tapatío nadie lo quiere en Kazajistán. El púgil de 39 años mencionó que nadie debe hacerlo menos para este combate, pues aseguró que la edad es solo un número.

A mí me quieren muchos mexicanos y a Canelo no lo quiere nadie en Kazajistán. Saúl está enojado con Bivol por su derrota, no conmigo, pero quiere culparme. No me importa lo que diga o haga Canelo. La verdad es que no deben menospreciarme y sin duda alguna, la edad es solo un número, estoy tomando la pelea con mucha seriedad", manifestó GGG.