"Tengo el Gordito Power": Andy Ruiz revela con cuánto peso subirá para su pelea ante Luis Ortiz

Ciudad de México.- El próximo domingo 4 de septiembre, el boxeador Andy Ruiz se subirá al ring para medirse ante el cubano Luis Ortiz, por lo que se encuentra cerrando su preparación para el combate, revelando que volvió a subir de peso y que sigue teniendo "ese gordito power". En un entrenamiento a puerta abierta, el mexicoamericano señaló que está en la talla en la que se siente poderoso, llegando a pesar lo mismo que cuando logró vencer a Anthony Joshua por el título mundial de los pesos pesados.

El mismo 'Destroyer' confesó que para la pelea ante 'King Kong' está "pesando alrededor de 265 o 267 libras (120 o 121 kilos)", por la que se siente confiado de poder dar una gran batalla ante el cubano y salir victorioso. Sin embargo, agregó que para esta pelea no ha tenido que seguir una dieta rigurosa, aunque confía en el trabajo que ha hecho en el gimnasio.

He hecho todo lo que he debido hacer. No tengo una dieta rigurosa, he estado comiendo bien esa es la verdad. El peso viene y se va poco a poco. Lo más importante ha sido hacer ese trabajo duro en el gimnasio. Estamos enfocados en dar una gran pelea", manifestó el boxeador, quien buscará quedarse con el campeonato mundial de los pesos pesados del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

En entrevista con TUDN, Ruiz se dijo ilusionado para este enfrentamiento, pues tiene en mente conseguir el título: "Me siento bien, orgulloso porque es una eliminatoria del cinturón que me falta. Ese es el cinturón que yo quiero y si Dios quiere vamos a lograr eso. Trabajamos muy duro en esta preparación y ahora sólo era estar libre, hacer lo que platicamos y estar alegre", expresó.

Agregó que en esta pelea no trabajó el peso, pues mencionó quiere llegar a la pelea sintiéndose fuerte y así mejorar su marca de 34 triunfos y dos derrotas, con 22 nocauts, para encaminarse a un nuevo título. Cabe recordar que Andy volverá a los cuadriláteros cuatro meses después de su último enfrentamiento, ante Chris Arreola, donde ganó por decisión unánime.

En esta preparación no trabajamos nada del peso, no bajamos mucho de peso porque me quiero sentir fuerte. No quiero hacer lo mismo que hice en mi otra pelea y sí cuando Dios me hizo campeón del mundo, así con el 'Gordito Power' lo vamos a traer este 4 de septiembre", aseguró.