Increíble: Despiden a porrista de los Colts en la NFL tras salir a luz su cuenta de OnlyFans

Ciudad de México.- Desde hace algunos años OnlyFans se ha convertido en una plataforma que atrae más usuarios, además de una alternativa para generar ingresos. Incluso hay celebridades que utilizan el sitio de contenido exclusivo para adultos y que lo utilizan como herramienta de trabajo. Recientemente salió a la luz el caso de Kristin Elise, quien era porrista de los Indianapolis Colts de la NFL, pero fue despedida del equipo cuando se filtró que tenía una cuenta.

La información se publicó en Reddit y de acuerdo a los reportes, la mujer de 28 años había creado su cuenta desde hacía algunos años, pero antes de que se disputara el Super Bowl LVI entre Los Ángeles Rams y los Cincinnati Bengals en febrero de este año, sus fotografías fueron colocadas en la red social antes mencionada. Esto generó polémica dentro del equipo de los Potros, quienes inmediatamente decidieron despedirla del equipo de porristas, pues aseguraban le daba una "mala imagen".

Fotografía: Instagram Kristin Elise

Comencé a poner mis fotos de modelaje en OnlyFans cuando se lanzó por primera vez en 2016, después de haber hecho sesiones de desnudos durante más de cinco años. La organización me envió un correo electrónico avisándome que me dieron de baja del equipo de porristas. Me sentí desconsolada", explicó la joven.