La casa de sus sueños: Así será la mansión de 20mde que Cristiano construye para su retiro

Lisboa, Portugal.- Como sabe que el fin de su carrera no está tan lejos, Cristiano Ronaldo ya sabe dónde descansará tras una exitosa carrera futbolística, pues actualmente se encuentra construyendo la casa de sus sueños en Quinta da Marinha, una región costera muy exclusiva al oeste de Lisboa, capital de su país natal, Portugal. Sin embargo, hay un problema en el camino para el jugador del Manchester United, y es que cerca de la propiedad hay un club de golf, el cual buscaría demoler para poder continuar con sus ambiciosos planes, reveló el medio británico The Sun.

Se ha esforzado por alcanzar la perfección a lo largo de su carrera futbolística y quiere lo mismo fuera de los terrenos de juego. Él quiere que todo esté bien para él y su familia. Se retirará allí una vez que su carrera llegue a su fin y quiere estar 100 por ciento feliz con eso", detalló el rotativo.

Asimismo, el portal británico reveló que el atacante planea mudarse junto a Georgina Rodríguez y sus cinco hijos a la propiedad cuyo valor rondaba en casi 12 millones de dólares, pero que se habría disparado a más de 20 millones, debido al alto costo de los materiales de construcción, cifra que podría seguir aumentando de agregar más detalles.

No obstante, Cristiano considera que el club de gol aledaño arruina la vista y la privacidad de su familia, por lo que busca reubicar el edificio y construir un camino a la propiedad, para evitar que extraños se acerquen demasiado: "La casa club fue un problema para él, por lo que quiere que se elimine. El costo no es un problema: es un perfeccionista que puede permitirse la perfección", detalló The Sun.

Por tal motivo, sus abogados negocian con Miguel Champalimaud, propietario del Oitavos Golf Club, quien hasta el momento no ha respondido a la solicitud; la propiedad cuenta con 12 mil pies cuadrados y la obra terminaría de construirse para principios del próximo año. Aunado a esto, el futbolista del United agregó a los planos una cochera con elevadores que albergaría hasta 30 automóviles deportivos, pues se sabe que el portugués tiene una gran colección de vehículos de superlujo.

"Tiene amplios dormitorios en suite, todos con impresionantes vistas al mar y piscinas cubiertas y al aire libre. Los planos también incluyen un cine, un spa, una sala de juegos y una oficina en el sitio, a pocos pasos del pueblo de Cascais", señala el medio.

