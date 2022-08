"No es amor": Dani Alves responde a abucheos de la afición; ¿cuáles son sus números con Pumas?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cuando se hizo el anuncio del fichaje de Dani Alves con Pumas, los aficionados auriazules celebraron con bombo y platillo la noticia, pero tras varios partidos sin ganar, parece que le han dado la espalda al brasileño, y es que en las recientes presentaciones del club en el Estadio Olímpico Universitario, se han dejado escuchar los abucheos hacia el exfutbolista del Barcelona, sobre todo en el juego que perdieron por goleada ante Santos.

Ahora, Alves recurrió a redes sociales para hablar sobre tema, pues en su cuenta de Twitter retuiteó una publicación de AS México, donde se puso la frase "El amor se acabó. La afición le exige a @DaniAlvesD2 y esta vez no le perdonaron nada; sale abucheado de C.U."; a esto, el jugador de 39 años respondió: "Si el amor se acaba es porque no era amor!!!", además de cuatro emojis de caritas riendo.

Desde su debut, el seleccionado brasileño había sido reconocido por parte de los aficionados mexicanos, quienes hasta llegaron a aplaudirle cada acción hecha por el histórico jugador; sin embargo, su integración no ha sido suficiente para que Pumas tenga un mejor rendimiento en este torneo de la Liga MX. Hasta el momento los números de Dani en México son bastante discretos, con seis partidos disputados, todos como titular, con dos asistencias y una tarjeta amarilla.

Pumas apenas suma nueve puntos y no ha podido ganar sus últimos cinco partidos, tres de ellos derrotas. Desde hace siete partidos no logran un triunfo en la Liga y sumado a eso, fueron goleados 6-0 ante el mismo Barcelona por el Trofeo Joan Gamper. Cuando parecía que las cosas mejoraban para los auriazules, pues estaban por ganar el juego ante los Tigres de la UANL, apareció el francés André-Pierre Gignac para igualar el marcador en los últimos minutos de juego.

Alves no ha podido ganar desde su llegada a pumas, pues suma tres empares 1-1, la derrota ante su exequipo Barça y tres derrotas: 0-3 vs. América, 2-3 contra Atlético San Luis y 1-5 ante Santos Laguna; también ha recibido múltiples críticas por parte de la prensa. Alguien que salió en su defensa fue el exjugador del equipo, Marco Antonio 'Pikolín' Palacios, quien pidió a la afición no abuchearlo solo a él, pues debe responder todo el plantel y no nomás el brasileño.

Tenemos que dejar tranquilo a Dani Alves, es un histórico, un jugador que lo ha ganado todo, ha sido mundialista, Campeón del Mundo, Champions, una trayectoria impresionante, los que hay que abuchear es a otras personas, Dani Alves no es Pumas, es un plantel de 28-30 jugadores, me preguntó, ¿dónde están los demás?", dijo en entrevista con TUDN.

