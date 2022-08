¿Problemas para el 'Tri'? FIFA investiga a Alejandro Zendejas del América, esta es la razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La ausencia de Alejandro Zendejas en la última convocatoria de Gerardo 'Tata' Martino llamó mucho la atención, puesto que es uno de los futbolistas que mejor momento vive con las Águilas del América. Y es que hace unos días el entrenador del Tricolor presentó la lista de jugadores requeridos para disputar el juego amistoso ante Paraguay, rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Aunque se esperaba la presencia del joven de 24 años, nacido en Ciudad Juárez, no obstante, se reveló que el motivo por el cual no fue convocado no fue por su rendimiento en la cancha, sino por un tema burocrático. Y es que Zendejas no ha hecho el cambio de Federación ante la FIFA, pues cuenta con la nacionalidad mexicana y estadounidense.

Para que pueda representar a nuestro país, primero debe registrarse ante el organismo rector del balompié mundial como elegible solo para México, algo que debe modificar, pues ya tiene un registro con Estados Unidos, por lo que deberá renunciar a esa posibilidad si busca defender los colores tricolores. Ante esa situación, la FIFA ya abrió una investigación por el caso, aunque no dieron más información.

Todo futbolista que dispute un partido oficial con un país, ya no puede representar a otra Selección más adelante, aunque cuente con la nacionalidad. En el caso de Zendejas, representó a Estados Unidos en categorías inferiores y con México lo ha hecho en un par de ocasiones, aunque no en partidos oficiales, por lo que todavía puede hacer el cambio.

Cabe recordar que la Selección Mexicana se enfrentará a Paraguay este miércoles 31 de agosto en el Mercedez-Benz Stadium en Estados Unidos, donde Martino podrá evaluar más futbolistas de cara a la Copa del Mundo que inicia en noviembre. Al no ser Fecha FIFA, solo podrán participar elementos de la Liga MX, mismo caso que para los guaraníes con su liga local.

El entrenador del 'Tri' sufrió algunas 'bajas' para hacer esta convocatoria, pues futbolistas como Santiago Giménez y Jorge Sánchez dejaron a Cruz Azul y América, respectivamente, para emigrar a Europa, mientras que Rogelio Funes Mori, de Rayados, está lesionado. Otros jugadores como Emilio Lara, Luis Chávez, Kevin Álvarez, Carlos Acevedo y Fernando Beltrán tendrán la posibilidad de mostrarse frente al 'Tata'.

