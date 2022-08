¿Quién es el papá del bebé de Lana Rhoades? Revelan sería un jugador de la NBA

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La estrella del cine para adultos, Lana Rhoades, es una de las más buscadas en sitios de contenido para adultos pese a haberse retirado de la industria, y ahora se desempeña en otras actividades, como creadora de contenido. Sin embargo, sigue dando de qué hablar y ahora tras dar a luz en enero a su primer hijo, dejó en claro que no revelará la identidad del padre del menor, pese a la insistencia de sus seguidores.

Pidió que desistan de cuestionarle acerca del papá de su niño, y en el podcast de Bradley Martyn hace algunos meses explicó la dinámica que tiene con el hombre, asegurando que respeta sus deseos de no hacer pública su identidad, pues no quiere que haya problemas para que su hijo crezca; asegura que no está segura de cómo abordará el tema con el niño, una vez llegue el momento.

No está involucrado en absoluto... Sin dinero, sin ver a Milo, nada. Esa es su elección. Quiero ser tan respetuosa y mantener la mejor relación como pueda y ser tan amable como yo puede, porque, ¿qué pasa si Milo crece y dice: 'Tengo muchas ganas de conocer a mi papá'", manifestó la exmodelo.

Lana Rhoades y su bebé recién nacido. Fotografía: Internet

No obstante, esta semana, el polémico youtuber Logan Paul mencionó de forma accidental que el padre de Milo es una estrella de la NBA. Todo apunta a que se trata de Kevin Durant, pues un año del nacimiento del pequeño, la exactriz porno confesó que había salido con un jugador de los Nets de Brooklyn que era del signo zodiacal Libra, y los fans sacaron sus conclusiones al ser Durant el único con ese signo.

Rhoades reveló en su momento que no hubo química entre ellos y que incluso el basquetbolista llegó con otra mujer a la cita; también se especuló que el padre sería Blake Griffin, debido a que el bebé tiene cabello rojo, lo que hace pensar que es una característica heredada del jugador también de los Nets.

Amara Maple, nombre real de la exactriz de cine para adultos, nació en Chicago, Illinois y tiene 24 años. Tras ser detenida a los 16 por consumo de drogas, se alejó de los narcóticos y empezó a trabajar como camarera, aunque su belleza la llevó a laborar en un club nocturno. Fue en 2016 que recibió una propuesta para trabajar en la industria pornográfica en Los Ángeles, donde se mantuvo por dos años.

