Increíble: Futbolista mexicano anota golazo en Polonia, pero minutos después sale expulsado

Varsovia, Polonia.- El mexicano Santiago Naveda anotó su primer gol con el equipo polaco Miedz Legnica, pero tan solo unos minutos después se fue expulsado por una jugada que fue revisada en el VAR. A cinco minutos de haber iniciado el encuentro que su equipo jugó ante el Lechia Gdansk, el mediocampista remató de derecha desde el área para abrir el marcador a favor de los suyos.

Cada vez más adaptado al balompié de Polonia, el exjugador del América festejó este logro, aunque el gusto le duró muy poco puesto que al minuto 31' pegó una fuerte entrada a un rival, jugada que fue revisada en el video arbitraje, mismo que determinó que el joven de 21 años tenía que ser expulsado del encuentro.

Hay que mencionar que este es el tercer partido de Naveda en la Primera División polaca, la PKO Ekstraklasa, siendo el primero ante el Zaglebie, aunque inició desde el banquillo de suplentes, para ingresar al minuto 69'. Hace una semana que el mexicano recibió su primera oportunidad con el Miedz, firmando una buena actuación, aunque el club no pudo evitar caer 2-1 frente al Jagiellonia.

Naveda llegó hasta este rincón del Viejo Continente luego de no tener oportunidades con las Águilas y el entrenador Fernando Ortiz, pues no registró ni un solo minuto en el Apertura 2022 y su último partido con el primer equipo fue en el Clásico Nacional ante Chivas, el pasado 13 de marzo. Después de este enfrentamiento, ya no hubo más actividad para él, por lo que decidió aceptar la oferta de jugar en Polonia por un año a préstamo.

Este fin de semana hay algunos elementos mexicanos que tendrán actividad este sábado 27 de agosto en las diferentes ligas europeas, siendo el primero el defensa sonorense Johan Vásquez, quien junto al Cremonese recibe en casa al Torino, como parte de la Fecha 3 de la Serie A. Dicho partido iniciará a las 11:30 horas del centro de México y podrá verse a través de la plataforma Star+.

Posteriormente, el exCruz Azul Santiago Giménez podría sumar más minutos con el Feyenoord, quien ante el Emmen buscará acumular puntos que le permitan subir posiciones en la clasificación de la Eredivisie; este partido se transmitirá en Star+ a partir de las 13:00 horas. Por su parte, Orbelín Pineda y el AEK Atenas que lidera el exentrenador de Chivas Matías Almeyda se verán las caras ante el Volos NFC en la Super Liga de Grecia, a las 13:30 horas.

