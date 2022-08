Racismo en la F1: Asesor de Red Bull vuelve a criticar a 'Checo' a causa de su nacionalidad

Lieja, Bélgica.- En su búsqueda por un nuevo podio, el mexicano Sergio 'Checo' Pérez saldrá segundo mañana domingo 28 de agosto en el Gran Premio de Bélgica, que se corre en el circuito de Spa-Francorchamps; pese que logró subir varias posiciones tras terminar décimo en la primera y segunda práctica libre, el tapatío volvió a recibir críticas por parte del asesor de Red Bull.

Pérez tuvo una buena tercera práctica libre, pero dejó escapar la oportunidad de salir en la pole position en la Q3, lo cual generó el señalamiento de Helmut Marko, quien volvió a usar el tema de la nacionalidad para referirse a Checo; en una entrevista mencionó que debido a que es "sudamericano", es que es un piloto irregular: "Como sudamericano, generalmente tiene muchos altibajos", afirmó.

Cabe mencionar que esta no es la primera declaración que el expiloto ha hecho contra el mexicano y su lugar de nacimiento, pues hace unos meses hizo la referencia a su origen cuando cayó un misil cerca del circuito del Gran Premio de Arabia Saudita. En esa ocasión, Marko dijo que por la violencia en México, Pérez estaba acostumbrado al sonido de los misiles.

Max no tiene miedo, pero Pérez está muy asustado, aunque no es muy distinto a como se vive en la Ciudad de México", expresó el asesor de la escudería Red Bull, quien quizás no recordó que Checo nació en Guadalajara y no en la capital del país.