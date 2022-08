¿Adiós a Pumas?: Cristian Castro es captado apoyando a Boca Juniors en la 'Bombonera'

Buenos Aires, Argentina.- El cantante Cristian Castro fue sorpresivamente captado disfrutando de un partido de Boca Juniors desde el estadio de La Bombonera en Argentina, país en el que se encuentra por motivos de trabajo. Por tal motivo, se dio cita a un partido este pasado fin de semana, donde apoyó al equipo xeneize, el cual es su favorito de dicha liga.

El intérprete de 'Azul' fue grabado mientras alentaba al club en la victoria que sumaron 2-1 sobre el Atlético Tucumán, en la pasada jornada de la Liga Profesional de Futbol Argentino. En otras ocasiones el hijo de los actores Verónica Castro y Manuel 'Loco' Valdés había dejado en claro su pasión por Boca Juniors, por lo que ha sido visto acudiendo a varios eventos y partidos del equipo; relación que nació como parte de sus constantes viajes a dicho sector del continente, donde ahora participa en el show Canta Conmigo Ahora.

Soy Cristian. Vengo de la tierra donde el águila devora a la serpiente, de tierras aztecas, muy lejos. Me siento privilegiado de estar con ustedes, me parce irreal y un sueño bonito. Estoy emocionado. Soy nadador, clavadista, me gusta el tequila y también me encanta cantar. Ojalá ustedes puedan cantar conmigo y se levanten. Muchas gracias", expresó antes de cantar varios de sus éxitos.