'Chicharito' se lesiona tras anotar gol; Galaxy 'trollea' al 'Tri' por no reconocer al tapatío

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- El mexicano Javier 'Chicharito' Hernández sigue en buen momento tras haber anotado gol en el partido que el LA Galaxy ganó 2-1 al New England Revolution, aunque la mala noticia fue que tuvo que salir de dicho enfrentamiento tras haber sufrido un duro golpe. Fue al minuto 68’ que el delantero tapatío recibió una dura patada en su rodilla al minuto 68’ en el centro del campo.

Pese a que la entrada no parecía tan ruda, el exjugador del Manchester United no pudo seguir en el terreno de juego y tuvo que pedir el cambio tras pasar unos minutos tirados sobre la cancha. Por tal motivo, el entrenador cedió a la petición de 'Chicharito' y lo sacó del partido, entrando por él Dejan Joveljic, no sin antes ver la tarjeta amarilla por reclamarle al árbitro que esperaba una sanción similar para el defensa que lo lastimó.

Cabe mencionar que el español Riqui Puig dio una asistencia para anotar el segundo gol del Galaxy en los pies del mexicano, mientras que el mismo Hernández había hecho el pase del 1-0 al estadounidense Daniel Aguirre. El exChivas, de 34 años, suma ya 12 goles en la presente temporada de la Major League Soccer (MLS).

Hasta el momento no ha habido más información con relación al estado de salud de 'Chicharito', aunque no cabe duda de que sigue viviendo un gran momento con su club, lo cual hace que los fanáticos mexicanos sigan pidiendo su regreso a la Selección Nacional, sin embargo, Gerardo Martino no lo tiene contemplado para su plantilla de jugadores que disputarán el Mundial de Qatar 2022.

Apenas hace unas horas la cuenta oficial del 'Tri' en Twitter destacó la actuación de Julián Araujo en ese mismo partido del Galaxy y el Revolution, dejando de lado a Hernández, quien es el máximo goleador histórico del combinado nacional. Este desaire no quedó desapercibido por el equipo angelino, quien respondió al tuit original con una foto del 'Chicharito' y el mensaje "Ah ok pues…".

Fotografía: Twitter @LAGalaxy_Es

La reacción de los fanáticos no se hizo esperar, pero ha quedado bastante claro que por lo menos ahora, Hernández no estará con la Selección. Actualmente se encuentra siete anotaciones del líder de goleo de la MLS, Sebastián Driussi, y su siguiente partido será este miércoles 31 de agosto ante el Toronto FC.

Fuente: Tribuna