MLB: Lanzador de los Yanquis es puesto en la lista de lesionados tras infectarséle un tatuaje

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- El lanzador Aroldis Chapman fue puesto por los Yanquis de Nueva York en la lista de lesionados luego de que le presentara una infección en una pierna a consecuencia de un tatuaje que se hizo. Después del partido del domingo 28, en el que los Bombarderos del Bronx cayeron 4-1 ante los Atléticos de Oakland, el misil cubano reveló que hace poco más de una semana que se hizo el tatuaje del retrato de su hermana en la pantorrilla izquierda.

Chapman aseguró que "definitivamente me asusté un poco", pues ya se había hecho otros tatuajes y nunca le había ocurrido algo así: "Me recuerdo hablando con el doctor y básicamente me dijo 'hay una infección'. Tuve algo de fiebre", explico el pitcher. El sábado, el manager de Nueva York, Aaron Boone, se dijo optimista de que el cubano vuelva a lanzar esta temporada.

Yo no pienso que me vaya a tomar mucho tiempo. Solo hay que esperar los próximos días para que todo sane como debe ser para que pueda volver a hacer actividades de beisbol. Probablemente lanzaré una sesión de bullpen y luego de una vez a los juegos", manifestó Chapman.

Fotografía: Internet

Por su parte, Boone agregó que "con suerte estará bien en pocos días. Pero tenemos que ponernos en eso y sacar esa infección de ahí. Se ha puesto un poco peor los últimos dos días", lamentó el dirigente quien había dicho el pasado sábado que el lanzador fue revisado por un médico en Oakland y que se está tratando la infección con antibióticos.

Chapman, quien no ha lanzado desde el 19 de agosto, tiene efectividad de 4.70 en 36 apariciones en la lomita esta temporada. Al preguntársele si había decepcionado al equipo con la rara lesión, el lanzador aseguró que Yanquis tiene "un tremendo bullpen y yo soy parte de ese bullpen. Así que no estar allí, por supuesto que no se siente mal no estando allí para ellos".

Esta lesión es la más reciente en la lista de raras heridas que han tenido algunos peloteros en las Grandes Ligas esta temporada. Por ejemplo, el lanzador de los Medias Rojas de Boston, Chris Sale, estuvo fuera 15 días por una cirugía en el dedo y tuvo que volverse a operar tras fracturarse una muñeca al caerse de una bicicleta.

Por su parte, el relevista de los Angelinos de Los Ángeles, Archie Bradley, se fracturó el codo derecho al caerse en el dugout, cuando trató de llegar con sus compañeros a una pelea que protagonizaron enante los Marineros de Seattle. Max Scherzer, pitcher de los Mets de Nueva York, fue mordido por uno de sus perros, por lo que estuvo inactivo un tiempo.

Fuente: Tribuna