A sacar billete: 'Canelo' pone a la venta vehículo de lujo; puedes comprarlo en mensualidades

Ciudad de México.- En medio de su preparación para la pelea contra Gennady Golovkin, se reveló que Saúl 'Canelo' Álvarez puso a la venta uno de los automóviles de lujo más exclusivos de su colección, un Bugatti Chiron 2018. En publicaciones en redes sociales el púgil mexicano ha presumido su afición por este tipo de vehículos y ahora pondrá uno de ellos a la venta.

La marca francesa de lujo produjo apenas 500 piezas de este modelo en 2018 y entre las características que tiene son mil 520 millas de recorrido, motor de 16 cilindros y ocho litros, además de 500 caballos de fuerza. Álvarez publicó un anuncio para promover el vehículo en el portal duPont Registry y de acuerdo con las especificaciones de la página, el valor del auto asciende a los tres millones 889 mil 995 mil dólares.

Quienes estén interesados en adquirir la pieza de la colección deberán tomar en cuenta algunos puntos en el plan de financiamiento, como un enganche de 35 mil 603 dólares, monto que deberá cubrirse en mensualidades hasta liquidar la suma total. En la descripción del modelo, se le describe como "impecable estado tanto al exterior como el interior del automóvil", además que la venta está abierta a otras ofertas razonables.

Para recibir más informes, se invita a los posibles compradores llenar un formulario en el que se piden nombre, correo electrónico, número de teléfono y el mensaje. En una entrevista, ‘Canelo’ manifestó que le sigue doliendo la derrota ante el ruso Dmitry Bivol, asegurando que hubo factores que influyeron en la derrota, aunque no los mencionó en su momento porque iba a sonar a pretexto.

No falló nada, siempre he dicho que si me ganan son mejores que yo, la verdad es que no me ganó por ser mejor, simplemente se me acabó el aire por cosas que sucedieron en el campamento, no lo dije porque la gente puede decir que son pretextos, no hago eso normalmente. Perdí y me tocó perder esa noche, pasaron muchas cosas que no debieron haber pasado, tomo eso como aprendizaje para que no vuelva a pasar, se aprende de todo", dijo en entrevista para ESPN.