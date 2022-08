El sonorense César Montes habría aceptado oferta para jugar en el futbol de Rusia

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- César Montes sería el último futbolista mexicano en llegar a Europa, luego de que presuntamente haya aceptado la oferta del Dinamo de Moscú. El defensa de Rayados de Monterrey podría cerrar esta misma semana su traspaso a Rusia al tener una oferta de alrededor de 10 millones de dólares, siete de contado y tres en variables, de acuerdo con información del periodista de Récord, Rubén Rodríguez.

El sonorense estaría a detalles de emigrar al Viejo Continente, con un contrato por tres años, con opción a otro. Aunque el joven de 25 años tiene contrato con la Pandilla hasta 2025, busca cumplir su sueño de jugar en una liga europea, por lo que esta oferta del Dinamo sería la oportunidad que deseaba; el equipo de Moscú es uno de los clubes con más tradición en dicho país, que si bien no ha logrado coronarse en la Premier League rusa, siempre ha estado al margen de los más exitosos.

Montes ha jugado toda su carrera para Rayados, siendo capitán y referente del equipo, convirtiéndose en uno de los hombres de confianza en la zaga de Gerardo Martino, por lo que se espera verlo en el Mundial de Qatar 2022. Cabe mencionar que esta no es la primera oferta que Monterrey recibe por el central, pues en 2018 el Brujas de Bélgica propuso cinco millones de dólares por él, pero en ese momento el club la rechazó.

En una entrevista con Marca Claro, el sonorense recordó que hace siete años él anotó el primer gol del Gigante de Acero, casa de Rayados, en la inauguración: "No me lo esperaba que iba a jugar. El Turco me da la oportunidad de entrar en el segundo tiempo y no se me olvida la jugada: una falta, centro de Pablo Barrera, yo pelón y con braquets, con cara de bebé y fue espectacular ese momento".

Montes, quien ha ganado con los regios títulos de la Liga MX, Copa MX y Liga de Campeones de Concacaf, afirmó que desea convertirse en el jugador con más títulos en la historia del club: "En siete años han pasado varios campeonatos por la institución, si no me equivoco llevo cinco y con la esperanza de cumplir el récord de ser el jugador con más títulos que son ocho, vamos por buen camino. He tenido campeonatos con Rayados, una medalla olímpica, todos los logros son importantes, pero el momento que más me representa es hacer un gol para hacer historia".

