¿Adiós a la MLB? Julio Urías confiesa que estuvo cerca de dejar el beisbol por esta razón

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Julio Urías se ha ido consolidando con los Dodgers de Los Ángeles como un lanzador abridor con salidas de calidad, sobre todo después de ganar la Serie Mundial de 2020. Pese al éxito del que ahora goza, el joven sinaloense reveló en una entrevista con TUDN que estuvo cerca de poner fin a su carrera de forma temprana, debido a una lesión que lo dejó inactivo mucho tiempo.

La cirugía del 2017 fue algo que me puso en duda, dudé en poder volver a hacer lo que tanto me gusta que es lanzar, pero tuve las personas correctas a mi lado y son los doctores, entrenadores, mi familia y gracias a todos estamos donde estamos", manifestó.

Urías nació en Culiacán, Sinaloa, tierra que además de ser beisbolera, también es cuna de muchos reconocidos futbolistas mexicanos. En ese sentido, el pitcher de 26 años reconoció que le encanta el balompié y que su equipo favorito de la Liga MX es las Águilas del América: "Soy muy futbolero, soy americanista de todo corazón, soy americanista 100 por ciento", reveló.

Fotografía: Archivo

Finalmente, el pelotero de los Dodgers recordó al recién fallecido scout Mike Brito, quien fue el encargado de descubrirlo en un torneo panamericano en Lagos de Moreno, en el que recordó no le fue de la mejor manera: "Me tocó lanzar contra Estados Unidos y no me fue muy bien. Había mucha gente viéndome ese día, siento que los demás se sintieron defraudados por mi resultado, pero él nos dijo a mi papá y a mí: 'Tú vas a ser un futuro Dodger'. Al siguiente año tuve el try out con él y me firmó", recordó Julio con nostalgia.

Actualmente el mexicano tiene marca de 14 victorias y siete descalabros, únicamente superado en triunfos por lanzadores como Justin Verlander, Tony Gonsolin y Kyle Wright. El pasado 15 de agosto, luego de una destacada apertura con el equipo de Los Ángeles, Urías sumó 10 triunfos seguidos, lo cual le permitió establecer una nueva marca para lanzadores mexicanos en las Grandes Ligas, dejando atrás que a una leyenda de la novena y compatriota, Fernando Valenzuela.

En 1985, el Toro de Etchohuaquila sumó nueve ganados de forma consecutiva; por su parte, Urías, tiene una efectividad de 1.87 desde el Juego de Estrellas, la más baja en la historia de la MLB para cualquier lanzador con al menos 180 lanzamientos desde el Clásico de Verano.

Fuente: Tribuna