Como 'Chicharito', Charlyn Corral es olvidada del 'Tri Femenil': "Quisiera entender las razones"

Ciudad de México.- El caso de Charlyn Corral en la Selección Mexicana Femenil es similar al de Javier ‘Chicharito’ Hernández en la Varonil, pues ambos son símbolos muy importantes con los respectivos combinados, pero los dos han sido borrados de las convocatorias por motivos que no han sido confirmados por alguna autoridad del futbol en nuestro país.

La futbolista de las Tuzas del Pachuca estuvo presente en la revelación del uniforme alternativo que los equipos nacionales utilizarán en varios torneos del presente ciclo, incluido el Mundial de Qatar 2022 para los hombres. En el evento, Corral manifestó que sigue sin comprender por qué no es considerada para la Selección femenil, aunque reconoció que es una jugadora 'incomoda' debido a que no suele quedarse callada ante las situaciones que le parecen injustas.

Sí tengo carácter y no me he quedado callada cuando veo injusticias, es cierto, no voy a decir que no he hecho nada, no he hecho nada, pero hay cosas que no han visto bien, pero yo no he tenido problemas con nadie, ni con el cuerpo técnico ni compañeras, no hubo acercamiento cuando me rompí la rodilla, hay cosas que no me he explicado y ahora que no se consiguió el objetivo creo que hay que empezar de cero, que se limpie todo y se empiece a trabajar bien", manifestó.