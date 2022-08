Eddy Reynoso, entrenador de Canelo, asegura que una derrota "no determina la calidad" de ambos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El entrenador Eddy Reynoso opinó que la derrota que su pupilo Saúl 'Canelo' Álvarez sufrió ante el ruso Dmitry Bivol el pasado mes de mayo no puede demeritar todo lo que ha logrado en su carrera y que esta le dejó grandes enseñanzas. A menos de un mes de que enfrente por tercera vez a Gennady Golovkin en Las Vegas, el púgil mexicano abrió su entrenamiento a la prensa y ahí su coach manifestó que sigue siendo de los mejores boxeadores que hay.

Canelo se siente bien, es una persona muy luchona en su vida profesional y personal; obviamente a nadie le gusta perder, pero las derrotas se toman con mucha sabiduría y sirven para mejorar en todos los aspectos. Una derrota no determina la calidad de un peleador y un entrenador; el año pasado ganamos todo y también hay veces que pierdes todo en un día, es algo normal, pero lo importante es seguir aprendiendo y seguir avanzando", mencionó.

Por otro lado, aunque por el momento no se vislumbra un próximo enfrentamiento entre Álvarez y Bivol, Reynoso señaló que ambos están dispuestos a volverse a subir al ring en las 175 libras, aunque dependerá de cómo les vaya con Golovkin, donde ve a ambos con capacidad de noquear: "Sí, ¿por qué no? Vamos a buscar a Bivol el próximo año. Está buena, el Zurdo es un buen peleador al que conozco desde que estaba de amateur, es un peleador. Puede haber nocaut para cualquiera de los dos lados, ambos llegan con ganas de pelear y reúnen todo para que se dé así la pelea", expresó.

Por su parte, 'Canelo' se dijo listo para su combate del 17 de septiembre ante Golovkin, confesando que por el momento está concentrado en el kazajo, a quien consideró su más grande rival: "Sin duda, ha sido uno de los que más ganas (tiene de combate), todo lo que ha hablado, tanto que ha dicho, es la tercera pelea así que ha sido la rivalidad más grande de mi carrera", confirmó el boxeador mexicano.

Aunque en estos momentos no piensa en la revancha contra Bivol, el boxeador tapatío admitió que antes de volverse a exponer a subir al ring, tuvo que superar algunos obstáculos: "Obviamente me ha dado más motivación, más ganas de salir adelante y volver al cuadrilátero. Cuando ganas te pones feliz y cuando pierdes debes aceptarlo. Duele y hay que seguir. Cuando buscas grandeza el camino es de muchos baches, te vas a tropezar, pero no quiere decir que no sigas el camino", señaló.

Fuente: Tribuna