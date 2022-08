"El RB18 es su único rescate": Expiloto vuelve a críticar a 'Checo' y a alabar a Verstappen

Ciudad de México.- El expiloto Christijan Albers se sumó a la lista de detractores del mexicano Sergio 'Checo' Pérez, quien corre para la escudería Red Bull en la Fórmula 1. El neerlandés atribuyó el éxito del tapatío a su monoplaza, el RB18, afirmando que ha sido su rescate en el podcast del diario De Telegraaf.

Si yo hubiera sido Pérez, me hubiera quedado el casco después. No fue muy bueno de Pérez. El todopoderoso Red Bull es simplemente su único rescate", mencionó en referencia a la capacidad de su compatriota Max Verstappen de remontar desde el sitio 14 hasta ganar el Gran Premio de Bélgica, donde 'Checo' quedó en segundo sitio.

Albers también criticó la administración de las llantas del mexicano, en relación de su compañero de equipo: "No es que Checo sea el susurrador de llantas. Eso es realmente una historia sin sentido. Max ha tenido eso mejor bajo control durante varias temporadas. También pudo conducir más tiempo este fin de semana y marcar mejores tiempos por vuelta", detalló.

Pérez escaló hasta el segundo lugar del Mundial de Constructores al sumar 191 puntos, cinco más que Charles Leclerc, mientras que Verstappen lidera la competencia con 284 unidades. Cabe agregar que el fin de semana pasado, el asesor de Red Bull, Helmut Marko, también señaló a 'Checo' de ser un piloto irregular, debido a su nacionalidad: "Como sudamericano, generalmente tiene muchos altibajos", afirmó.

Esto vino luego de que perdiera la oportunidad de llevarse la pole position en el Gran Premio de Bélgica. Esta no es la primera vez que Marko hace controversiales comentarios contra el mexicano y su lugar de nacimiento, pues hace unos meses hizo la referencia a su origen cuando cayó un misil cerca del circuito del Gran Premio de Arabia Saudita. En esa ocasión, dijo que por la violencia en México, Pérez estaba acostumbrado al sonido de los misiles.

Max no tiene miedo, pero Pérez está muy asustado, aunque no es muy distinto a como se vive en la Ciudad de México", expresó el asesor de la escudería Red Bull, quien quizás no recordó que Checo nació en Guadalajara y no en la capital del país.