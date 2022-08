¿Fue accidente? Conor McGregor publica video íntimo en Instagram y después lo borra

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Conor McGregor es uno de los personajes más polémicos del deporte y nuevamente da de qué hablar fuera de los encordados, en esta ocasión por una publicación que hizo en su cuenta de redes sociales. Aunque probablemente lo hizo por accidente, el expeleador de Artes Marciales Mixtas habría compartido un video con presunto contenido sexual de él y su pareja.

En sus historias de Instagram, el irlandés publicó primero una imagen y después un video, que fue el que causó más polémica. En la fotografía, se observa a McGregor con una foto en donde estaba sentado sin camiseta, disfrutando de la vista del mar desde su yate y viendo hacia el horizonte, aunque deja entrever que está desnudo; colocó la frase "Si lo estás logrando, consíguelo en el último piso de la cubierta triple", para titular la foto.

El video que tiene en shock al internet lo compartió también en sus Instagram Stories y tiene el mismo escenario en que la fotografía del expeleador, aunque no sale su rostro, se alcanzan a ver sus manos y a su prometida, Dee Devlyn frente a él, aunque se ve que McGregor la está tomando de la cabeza, por lo que se asume que estaban haciendo actos sexuales. La perspectiva del video cambia con frecuencia, mostrando la cubierta superior del barco, con vistas al océano y después ligeramente sobre ellos, pero nunca se ven ellos directamente.

Fotografía: Instagram Conor McGregor

Debido a la clase de contenido, haya sido accidente o no, el video de contenido sexual fue retirado por The Notorius, aunque algunos de sus seguidores lograron rescatarlo en redes sociales; hasta el momento el peleador no ha comentado nada acerca de este hecho. Mucho se ha dicho acerca de un posible regreso de McGregor a las artes marciales mixtas, aunque se ve complicado debido a que tiene una lesión en la pierna que lo aqueja.

Además, el excampeón del mundo no tiene intenciones de regresar a las jaulas en los próximos meses, debido a que ahora está enfocado en otro proyecto personal en el mundo del entretenimiento. Actualmente forma parte del rodaje de una nueva versión de 'Road House', película de 1989, compartiendo créditos con actores como Jake Gyllenhaal, por lo que se encuentra en las paradisiacas playas del Caribe, donde se están filmando las escenas.

