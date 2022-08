Quiere salir adelante: Futbolista pone pausa a su carrera para tratarse cáncer; busca volver a jugar

Dortmund, Alemania.- El futbolista Sébastien Haller tuvo que ponerle pausa a su carrera para someterse a un tratamiento para combatir el cáncer, tras encontrársele un tumor maligno en los testículos. Pese a que han sido momentos difíciles para el jugador del Borussia Dortmund, confía en que pueda estar pronto de regreso en las canchas, haciendo lo que más le gusta, siempre optimista.

El francés fue traspasado del Ajax de la Eredivisie al club alemán, pero ya no pudo hacer su debut en la Bundesliga debido a que se le diagnosticó la enfermedad durante la pretemporada. Por primera vez tras conocer que lo padecía, el delantero de 28 años dio una entrevista para ESPN, donde habló sobre cómo le ha ido con sus quimioterapias y aprovechó para agradecer el apoyo de los aficionados.

En estos momentos me siento muy bien. Desde el primer día que estuve en casa, me he movido y he ido al gimnasio. Incluso estoy al mismo nivel que hace unos meses, lo que es buena señal. Estoy comiendo bien. Mucha gente me está dando la confianza para superar esto. Quiero decirle a todo el mundo que me siento bien y asegurarme de que mucha gente se haga el chequeo", manifestó.