Andy Ruiz buscará pelea a finales de año tras enfrentarse a 'King Kong' Ortiz

Ciudad de México.- Este fin de semana el mexicoamericano Andy Ruiz regresará al cuadrilátero para enfrentarse al cubano Luis Ortiz, en un eliminatorio por el Campeonato Mundial de los Pesos Pesados del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Previo al desarrollo de la acción, el CMB realizó una conferencia de prensa, donde le preguntaron al púgil nacido en California acerca de su preparación.

Yo no me enfoqué mucho en el peso. No me sentí muy bien en mi otra pelea cuando bajé mucho peso en poco tiempo, entonces para esta pelea haré lo mismo que cuando peleé con Anthony Joshua, pelear en 269 libras", explicó el 'Destroyer'.