Termina la novela: DT del Manchester United revela dónde jugará Cristiano esta temporada

Comparta este artículo

Mánchester, Inglaterra.- El entrenador Erik ten Hag puso punto final a la incógnita que era el futuro de Cristiano Ronaldo, y confirmó en entrevista para Sky Sports, previo al juego ante el Leicester City, que él seguirá contando con los servicios del portugués al menos hasta enero, por lo que el Manchester United no tiene planes de dejarlo salir.

Cabe recordar que tanto el futbolista como su agente, Jorge Mendes, han buscado la manera de que el cinco veces campeón de la UEFA Champions League, entre ellas una con los Red Devils en 2008, deje al club inglés para poder emigrar a otro que le dé la oportunidad de llevarse una 'Orejona' más, aunque hasta el momento ningún club lo ha querido contratar.

La ventana de fichajes terminará así. Debemos estar alerta, pero estaremos hasta enero con esta plantilla... Está claro necesitamos jugadores de calidad para afrontar todos los partido que tenemos por delante. La llegada de Antony obedece a la necesidad que teníamos de reforzar al equipo en la parcela ofensiva", manifestó el director técnico neerlandés.

Fotografía: Archivo

El equipo tuvo un arranque complicado en la presente temporada de la Premier League al sumar dos derrotas, aunque las cosas parecen mejorar poco a poco luego de dos triunfos ante el Southampton y el Liverpool; el club se mantiene en el onceavo lugar de la tabla general del torneo.

Por otro lado, el exjugador y excompañero de Cristiano en su primera etapa con el United, Rio Ferdinand, habló sobre los tiempos complicados que está viviendo el portugués, ante el nuevo rol que ha tenido que asimilar con el entrenador: "Conociendo a Cristiano sé con certeza que estará absolutamente furioso. Olvídense de quién está jugando en su lugar, es que él no está comenzando los partidos", dijo al canal de YouTube Vibe with Five.

No puedes hacer lo que él ha hecho en su carrera durante esta increíble cantidad de tiempo en los niveles que ha estado jugando y ser alguien que aceptara no ser titular y ser suplente de un equipo que no está en la Liga de Campeones. La gente dice que debería estar bien, que estará bien. Que debería ser un jugador de equipo. Para algunas personas eso es genial. Pero Cristiano Ronaldo no tiene esa constitución, no puedes esperar que cambie a sus 37 años", añadió Ferdinand.

Fuente: Tribuna