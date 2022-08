André-Pierre Gignac critica formación de jugadores en México y pone de ejemplo a Diego Lainez

Monterrey, Nuevo León.- André-Pierre Gignac fue uno de los invitados de lujo del programa de Franco Escamilla, donde habló de diferentes temas relacionados con su carrera y el futbol mexicano. En ese sentido, el delantero afirmó que en la Liga MX no se hace una correcta formación de los jugadores jóvenes, con excepción del Pachuca; incluso el francés utilizó el caso de Diego Lainez para exponer la situación.

Para el futbolista del Tigres, el América debió esperar más tiempo para terminar de desarrollar al joven recién llegado al Sporting de Braga, pues opinó su venta fue muy precipitada y por ello no pudo rendir con el Betis. También explicó porque los Tuzos venden a sus baluartes hasta en 15 o 20 millones de euros, pero otros equipos mexicanos no pueden lograrlo.

Si inviertes en un centro de formación, te va a regresar el dinero vendiendo a los jugadores, pero es un proceso y Pachuca lo entendió. Pachuca vende jugadores en 10, 15, 20 millones, ¿por qué los demás no? América vendió a Lainez y para mí lo vendieron muy temprano, no terminado el jugador, al Betis. Para mí se tenía que quedar seis meses, un año más y hoy sería titular en España, pero no terminamos de formar jugadores. Pachuca termina de formarlos", consideró.

Por otro lado, Gignac reveló en el programa 'Desde el Cerro de la Silla', conducido por el comediante, que ha recibido propuestas de hasta 10 millones de euros por equipos en el futbol asiático, pero aseguró que el amor que siente por Tigres lo ha llevado a rechazar dichas ofertas que le podrían dar una mejor situación económica, además de que el entorno del Medio Oriente también fue factor para quedarse en México, donde dijo vivir muy a gusto.

Recibí una oferta de China, 18 millones (de dólares) por dos años; tres años en Arabia por 10 millones de euros al año, neto, pero dije que no. En este momento, iba a renovar con Tigres... Yo quiero jugar algo padre, con una pasión increíble, competitivo. Arabia no es Qatar. Vives en una residencia con europeos o americanos... Es muy complicado salir. Entonces, escojo un estilo de vida, una pasión, una Liga que para mí es competitiva, donde me encanta la Liguilla, me encanta este torneo con Playoffs", manifestó.