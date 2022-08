¿Por qué no hay más futbolistas mexicanos en Europa? Esta sería la razón, según Héctor Moreno

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- Héctor Moreno es uno de los futbolistas mexicanos que logró mantenerse por varios años en el balompié europeo, pasando por clubes como el AZ Alkmaar (Holanda), Espanyol (España), PSV Eindhoven (Holanda), Roma (Italia) y Real Sociedad (España), por lo cual conoce muy bien cómo es que un compatriota vive el proceso de emigrar al Viejo Continente, habiéndose formado en un equipo como los Pumas de la UNAM.

El seleccionado nacional estuvo presente en el programa 'Desde el Cerro de la Silla', conducido por el comediante Franco Escamilla, donde se le cuestionó su opinión con respecto al porqué no hay más elementos mexicanos que lleguen a Europa, donde el defensa de Rayados manifestó que "empieza desde las bases", con factores como los hábitos, genética y alimentación aunque también son los procesos afectados por la corrupción por lo cual nuestro país no crece en su deporte, además de la falta de ofertas y el tema económico.

Entiendo que es un negocio el futbol, no soy nadie para criticar las decisiones de los dirigentes, pero creo que en determinados momentos a pesar de que los dueños ya son muy ricos, intentan ganar demasiado dinero con un solo jugador y creo que deberían pensar más a largo plazo y ver otras alternativas como una cláusula de la próxima venta, lo que ayudaría a extender el nombre de México a nivel europeo", manifestó.

Moreno, quien fue campeón mundial con la Selección Mexicana Sub-17 en 2005, aseguró que en Europa los futbolistas tricolores no tienen el suficiente reconocimiento, aunado a que la Liga MX no se sigue en dicho continente por cuestiones de horario e ideologías: "No estoy diciendo que la de Estados Unidos sea mejor, pero es una realidad que la MLS se conoce y se sigue más porque ellos se preocupan por ello y ponen horarios accesibles, venden los derechos televisivos, y creo que es un tema muy complejo", reconoció.

Cabe mencionar que en una entrevista que dio para Marca Claro el mes de enero, el futbolista de 34 años confesó que de ser convocado, Qatar 2022 sería su último torneo internacional con la Selección Mexicana, pues asegura después de más de 10 años defendiendo los colores del 'Tri', ya no se ve cambiando sus vacaciones por una Copa Oro, torneo que ha ganado en dos ocasiones.

Si tú me preguntabas eso en el 2018 hubiera dicho que era mi último Mundial, con 34 años veía lejísimos, pero ahora en nueve meses esa es mi ilusión. Seguramente será mi último torneo con selección, no me veo pensando en el siguiente verano en una Copa Oro, perdiendo las vacaciones que puedo tener", manifestó Moreno, quien suma 119 partidos con México, además de haber disputado los mundiales de Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

Fuente: Tribuna