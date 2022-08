Andy Ruiz afirma que es "un campeón gordito" y que el boxeo no es "un concurso de cuerpos"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El boxeador mexicoamericano Andy Ruiz sigue poniéndose en forma para volver a subirse al ring y enfrentarse al cubano Luis 'King Kong' Ortiz, combate que espera lo ponga de nueva cuenta en la cima del boxeo en los pesos completos. El púgil de 32 años afirmó que será una pelea "emocionante" y "difícil", pero que está feliz y listo para lo que venga el próximo 4 de septiembre.

No obstante, el 'Destroyer' ha sido blanco de críticas por su peso, e incluso cuando llegó a bajar algunos kilos para una pelea opinó le afectó en su rendimiento, por lo cual ahora busca reponerlos. Ruiz reiteró que su físico no le preocupa, pues lo que desea es dar su mejor esfuerzo ante su próximo combate y no lucir bien estéticamente hablando, además de que envió un mensaje a quienes lo juzgan por su indisciplina.

Yo necesito tener ese peso para tener el 'power', yo quiero estar fuerte y así es como vamos a estar. Mi papá me dice que Diosito me hizo un campeón gordito y así es como soy, yo cargo el peso bien; esto no es un concurso de cuerpos. Todos los que no me apoyan, me motivan, ellos no son los que están arriba del ring recibiendo los golpes. Hubo momentos en que era verdad, no estaba enfocado en las peleas como tenía que estar, pero ahora tengo mi gimnasio y estoy más motivado", manifestó en entrevista con ESPN.

Por otro lado, el púgil nacido en California habló sobre las cualidades de Ortiz asegurando que "tiene pegada", característica que cuenta en los pesos pesados: "Un golpe puede cambiar toda la pelea y eso es lo que tenemos que cuidar. Como él es zurdo, tenemos que cambiar mi estilo", afirmó. Por otro lado, Ruiz mencionó que en caso de ganarle al cubano, ya tiene pensado algunos rivales de élite mundial para su próximo combate.

Si ganamos en septiembre, dicen que puede ser contra Deontay Wilder si sale del retiro o pelear contra Usyk o Joshua pero primero tengo que ganar a Ortiz. Contra Wilder es una pelea que a todos les gustaría mirar. Me gustaría contra Tyson Fury. Yo luzco más ante peleadores altos. No estoy diciendo que Usyk sea chaparro pero me llama más la atención contra Tyson Fury, sería una pela muy dura", manifestó.

