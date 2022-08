'Chicharito' aclara porqué dejó caer la bandera de México y despreció a un aficionado

Los Ángeles, Estados Unidos.- Si hay un futbolista mexicano que da de qué hablar, sea por sus actos o declaraciones, es Javier 'Chicharito' Hernández; luego de que en esta última semana lo persiguiera la polémica, decidió realizar una transmisión en vivo en sus redes sociales, para dar su versión de los hechos. En primer lugar, habló sobre ese video en el cual aparentemente tira la bandera de México que un aficionado le dio para recibir su autógrafo.

Decidí no firmar la bandera y yo no sabía que la bandera la tenía solamente yo agarrada, normalmente yo no fijo si la están agarrando o no y más en el estadio Galaxy, que la gente está arriba de nosotros, el público siempre lo está agarrando, yo nada más la estiro y firmo, cuando la paso para irme a la otra pensé que todavía la estaba deteniendo esa persona", manifestó el tapatío.