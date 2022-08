J Balvin será invitado especial de la NFL en el Kickoff de la temporada 2022-23

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Falta poco menos de un mes para que arranque la temporada regular de la NFL, con el primer juego de jueves por la noche entre los Buffalo Bills y Los Ángeles Rams en el SoFi Stadium en California, el cual contará con un invitado especial para amenizar los festejos. Se trata del cantante colombiano J Balvin, quien participará en el Fan Fest previo al kickoff de la campaña 2022-23 antes del silbatazo inicial.

Sentí el increíble fanatismo de la NFL durante el medio tiempo del Super Bowl en Miami en 2020. Ese año cerramos las cosas con un gran partido y una gran fiesta. Esta temporada, para arrancar, estamos celebrando aún más fuerte y haciendo más ruido", manifestó en redes sociales el intérprete de 'Ginza'.

Fotografía: @NFL

Además del concierto, que será gratuito, los aficionados podrán presenciar una serie de actividades en donde destacan la presencia del trofeo Vince Lombardi y los 56 anillos del Super Bowl, además de una watchparty donde podrás ver el juego, con la entrada gratuita con registro previo. La cita es en Alamitos Beach, Long Beach (California), la cual iniciará a las 12:00 horas, tiempo del Pacífico, y se espera que Balvin haga su aparición cuatro horas más tarde; la presentación del cantante será transmitida vía streaming a través de NFL.com, la aplicación de la Liga y sus plataformas de redes sociales. Para obtener entradas gratuitas al evento presencial, es necesario registrarse en nfl.com/2022kickoff.

En otras noticias relacionadas con la NFL, se informó que el estadio de los Cincinnati Bengals ya no llevará el nombre del fundador del equipo y pionero en la liga, Paul Brown. Ahora será identificado como Paycor, un proveedor de software de recursos humanos con sede en la misma ciudad, la cual compró los derechos de denominación del estadio, en un acuerdo anunciado el martes.

Los términos del acuerdo no fueron revelados, aunque el desarrollo no fue una sorpresa. El propietario del equipo, Mike Brown, hijo de Paul Brown, dijo a los periodistas el mes pasado que vender los derechos del nombre era necesario para que los Bengals pudieran competir como un equipo de mercado pequeño. Por su parte, Jennifer Budres, una portavoz de Paycor, dijo en un correo electrónico que aunque el estadio ya no lleve el nombre de Brown, su legado "está siendo honrado de varias maneras en todo el estadio".

Fuente: Tribuna