Mexicanos en Europa: Jorge Sánchez pasa exámenes médicos con Ajax; estaría cerca de firmar

Ámsterdam, Países Bajos.- Jorge Sánchez se presentó este martes en las instalaciones del Ajax para pasar los exámenes médicos correspondientes y posteriormente, hacer oficial su vínculo con el campeón de la Eredivisie, indicó el diario De Telegraaf. El defensa de 24 años se convirtió en el más reciente mexicano que iniciará su aventura en el balompié europeo a partir de esta temporada.

Por tal motivo, TUDN reportó que el jugador del América regresará a México en las próximas horas para tramitar su visa de trabajo y despedirse de su familia, para emprender el vuelo definitivo a su nuevo hogar, de cara la campaña 2022-23 de la liga neerlandesa. Cabe recordar que el equipo, en donde también milita su compatriota Edson Álvarez, competirá en la Copa de Holanda, en el torneo local, y en la fase de grupos de la UEFA Champions League.

El Ajax inició con el pie derecho la campaña en la Eredivisie, con una victoria 3-2 como visitante ante el Fortuna, y el próximo domingo recibirá al Groningen; de acuerdo con el medio antes mencionado, Sánchez podría aparecer en el banquillo a partir de la tercera fecha, cuando el 21 de agosto su nuevo club visite la casa del Sparta Rotterdam. El primer duelo entre mexicanos podría ocurrir en noviembre, cuando se enfrenten al PSV de Erick Gutiérrez, y en enero, cuando se midan al Feyenoord de Santiago Giménez.

Cabe recordar que el pasado sábado 6 de agosto, las Águilas del América anunciaron que habían llegado a un acuerdo para la transferencia de Jorge Sánchez al Ajax, por lo cual el futbolista viajaría a Países Bajos para hacer las pruebas correspondientes. Al ser abordado por los medios de comunicación en el aeropuerto, el joven aseguró que se va tranquilo de Coapa porque "les regaló un título y pasó momentos inolvidables", además de que reconoció haber hecho bien las cosas, lo que le valió el poder emigrar a Europa.

Ir a Europa no es nada fácil, he hecho las cosas bien, estoy metiéndole, estoy a full, pensando en mi futuro y en la Selección. Estoy agradecido con el América porque siempre me ha apoyado y esa es una parte importante que le da tranquilidad al jugador. Así son las cosas, yo no me lo esperaba, estoy agradecido con Dios, con el trabajo que he estado haciendo y voy a disfrutarlo, a dar mi mayor esfuerzo", añadió.