Boxeo: 'Canelo' afirma que no quiere pelear con mexicanos; Bivol rechaza posibilidad de revancha

Ciudad de México.- Aunque Saúl Álvarez y Gennady Golovkin se enfrentarán este 17 de septiembre, mientras que Gilberto Ramírez y Dmitry Bivol en noviembre, pero los aficionados al box ya piensan en un posible combate entre los dos púgiles mexicanos. No obstante, el 'Canelo' ya habló al respecto y aseguró que si gana el ruso, buscará la revancha, pero si gana el 'Zurdo', no tiene planes para enfrentarse a su compatriota.

No. Si el ‘Zurdo’ gana, no quiero pelear con mexicanos. Pienso que el 'Zurdo' tiene muchas chances de ganar. Quiero que gane. Si gana yo quiero la revancha con (Dmitry) Bivol. No lo sé", manifestó el tapatío.