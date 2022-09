¿Se va del Tri? 'Tata' Martino afirma ser el "enemigo número uno"; aseguran ya presentó su renuncia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de la derrota que México sufrió contra Paraguay 1-0 en el partido amistoso de ayer miércoles 31 de agosto en Atlanta, comenzó a circular el rumor de que el entrenador Gerardo 'Tata' Martino podría dejar su puesto, luego de que dejara en claro su desacuerdo con la destitución del exfutbolista Gerardo Torrado como Director General Deportivo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

De acuerdo con Fernando Cevallos, reportero de Fox Sports México, el director técnico argentino incluso habría renunciado al Tri tras enterarse de la noticia de la destitución del exseleccionado nacional, debido a que era una de las personas más cercanas a él. Durante la emisión del programa La Última Palabra, aseguró que fue el mismo Torrado quien lo convenció de no dejar el puesto a unos meses de Qatar 2022.

Fue Torrado el que le dijo: 'Yo me voy, pero por favor quédate, no tires el proceso a dos meses del Mundial'. Torrado fue clave antes de irse para que Martino no renunciara en ese momento", reveló Cevallos.

Fotografía: Archivo

Y es que el ‘Tata’ reveló que “lamentaba profundamente” la salida de Torrado y que le parecía “muy injusta” la decisión, asegurando que si hubiera tenido la posibilidad de hacer algo para que el exjugador de Cruz Azul se quedara, lo hubiera hecho. Agregó sabe que la afición está descontenta con los resultados que se han dado los últimos años, pero que su única preocupación es como esto les afecta a sus jugadores.

“No solamente el enemigo público, sino el enemigo público número uno. La gente no me conoce, no sabe cómo soy como persona, si supieran como soy como persona, seguramente no me pasaría. La gran preocupación es qué incidencia tiene esto en el grupo de jugadores", manifestó en conferencia de prensa.

Y es que en redes sociales también se manejó que el argentino no solo presentó su renuncia a los directivos de la FMF tras el despido de Torrado, sino que también lo habría hecho cuando México cayó 2-0 ante Canadá, pero en ambas ocasiones no se aceptó su solicitud. Incluso se ha dicho que la Federación busca renovarle el contrato para después de la Copa Mundial de 2026, aunque él no planea volver, pues desea regresar a su país natal para estar con su familia y recuperarse de su problema en el ojo.

Fuente: Tribuna