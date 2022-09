¿Si es fan? Cristian Castro recibe homenaje de Boca Juniors, pero confunde a la estrella del club

Buenos Aires, Argentina.- Recientemente se vio al cantante Cristian Castro visitar el estadio de La Bombonera, pues es seguidor del club argentino Boca Juniors. Ahora el artista mexicano vive en dicho país sudamericano, pues se encuentra ahí por motivos de trabajo; por ello, el club xeneize decidió homenajearlo luego de que ganaran el partido frente al Atlético Tucumán.

En las fotografías que el mismo intérprete de 'Azul' publicó en sus redes sociales, se le ve muy contento junto al presidente del club y a una de sus leyendas, Juan Román Riquelme, quien actualmente desempeña un cargo directivo ahí mismo. Castro agradeció las atenciones de ambos, aunque en el escrito con el que acompañó la fotografía confundió el cargo del exfutbolista.

Los usuarios de Instagram y seguidores de Boca notaron la equivocación del cantante, quien más tarde cambió el "director técnico" por "manager", aunque los internautas fueron más rápidos y lograron hacer captura de pantalla al post original. Cabe agregar que en internet circuló un video de Castro apoyando al equipo desde las tribunas de la Bombonera, cantando las porras como todo un miembro de las barras.

El intérprete de 'No Podrás' fue grabado mientras alentaba al club en la victoria que sumaron 2-1 sobre el Atlético Tucumán, en la pasada jornada de la Liga Profesional de Futbol Argentino. En otras ocasiones el hijo de los actores Verónica Castro y Manuel 'Loco' Valdés había dejado en claro su pasión por Boca Juniors, por lo que ha sido visto acudiendo a varios eventos y partidos del equipo; relación que nació como parte de sus constantes viajes a dicho sector del continente, donde ahora participa en el show Canta Conmigo Ahora.

Soy Cristian. Vengo de la tierra donde el águila devora a la serpiente, de tierras aztecas, muy lejos. Me siento privilegiado de estar con ustedes, me parce irreal y un sueño bonito. Estoy emocionado. Soy nadador, clavadista, me gusta el tequila y también me encanta cantar. Ojalá ustedes puedan cantar conmigo y se levanten. Muchas gracias", expresó antes de cantar varios de sus éxitos.