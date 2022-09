"Cada quién sabe lo que tiene": JJ Macías asegura que sufrió en Chivas por su posición social

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- Las lesiones no son el único obstáculo que ha sufrido el delantero de Chivas, José Juan Macías, pues en el podcast 'Disfrutando el viaje' con su compañero Jesús Angulo reveló que siempre recibió un trato diferente a causa de su entorno familiar, pero reconoció que ello lo ayudó a mejorar en su vida profesional y personal; aseguró que tuvo que lidiar con esa etiqueta al venir de una familia con recursos económicos.

Te cuesta más por los entornos, siempre de chiquito se sabe, que dicen que ‘JJ viene de otro extracto social’, ese no fue mi tema, siempre le he chin… más que los demás, siempre he estado disciplinado y trabajando. Ya las circunstancias de mi alrededor las aprovecho o no, cada quien desde donde nace sabe lo que tiene y hasta dónde puede llegar", manifestó.

El futbolista del Rebaño Sagrado aseguró que sufrió bastante en el vestidor, pues tuvo experiencias complicadas con entrenadores que lo hicieron llegar hasta las lágrimas pero que le ayudaron a forjar su carácter: "Me tocó con entrenadores, con mismos compañeros ahí en el vestidor, porque son vieja escuela, sabemos que ahora ha cambiado muchísimo, nuestras generaciones traemos otra mentalidad. Sí me tocó, pero claro que te forja el carácter, yo jamás fui achicado. Yo creo que por eso me pegaban, porque yo contestaba. Así fue como sufrí con entrenadores antes de salir de Chivas y todo", confesó.

Macías debutó en Primera División con Matías Almeyda como director técnico, pero fue José Saturnino Cardozo quien lo borró del equipo e incluso lo dejó fuera del Mundial de Clubes 2018 para después se fue vía préstamo al León, con opción a compra, por 15 millones.

"Yo no tuve proceso de Sub 20, cuando fui campeón en la Sub 20 era porque estaba Cardozo en Chivas y de repente me bajaban y todavía daba la edad. En ese transcurso que estaba en la Sub 20 jugué hasta la Semifinal, porque la Final era contra el León, y ya me había comprado (prestado). Entonces Jesús Martínez dijo ‘no, ni ma…, no vas a jugar la Final’, y quedamos campeones", recordó.

El jugador estuvo más de un año con la Fiera, donde hizo más de 20 goles, pero en 2020 regresó a Chivas para ser prestado al Getafe de España por seis meses, aunque para su mala suerte las lesiones y la inactividad no le dejaron aprovechar al máximo esta experiencia: "Era por un año, pero me regresé a los seis meses porque aparte de unas lesiones que traía yo sabía que no iba a jugar, y lo que quiero es jugar. Me vale ma… donde juegue. Obviamente todos tenemos metas, también maduré. Tengo planes", mencionó.

Fuente: Tribuna