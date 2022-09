Canelo-Golovkin: Tras rechazo de Eduin Caz, anuncian quien interpretará el Himno Nacional

Las Vegas, Estados Unidos.- Después de muchos rumores acerca de quién sería el o la encargada de interpretar el Himno Nacional Mexicano en la pelea de Saúl 'Canelo' Álvarez ante Gennady Golovkin, pues en un principio se manejó que sería el vocalista de Grupo Firme Eduin Caz, hoy se confirmó que será la cantante sinaloense Carolina Ross la encargada de hacerlo este próximo sábado 17 de septiembre.

La joven de 26 años, nacida en Culiacán, saltó a la fama cuando participó en el reality show La Voz México en 2013 y se dijo muy emocionada por recibir la oportunidad de participar en el previo a la tercera pelea del púgil tapatío ante el boxeador kazajo, el cual se realizará en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Familia, estoy muy contenta de compartirles que el próximo sábado 17 de septiembre voy a estar entonando con mucho orgullo nuestro Himno Nacional en Las Vegas, en la pelea de Saúl Álvarez, el ‘Canelo’; muy agradecida por esta oportunidad, de todo corazón. No se lo pierdan. Muchas gracias a ustedes también, porque me acompañan en esta aventura, no me la creo", manifestó la cantante en redes sociales.