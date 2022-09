¿Hay divorcio? Tom Brady ignora mensaje que Gisele Bündchen le dedicó previo a su partido

Ciudad de México.- Los rumores acerca de una posible separación entre el mariscal de campo Tom Brady y la supermodelo Gisele Bündchen siguen sonando, luego de que la brasileña le dedicara un mensaje de apoyo al veterano jugador previo a su primer partido de la temporada de la NFL entre sus Tampa Bay Bucanneers y los Dallas Cowboys.

El tuit sorprende a sus seguidores puesto a que mucho se dijo acerca de la crisis matrimonial que atraviesa la pareja después de que Brady terminara con un muy breve retiro para volver a la actividad del emparrillado, lo que causó tensión entre ambos, confirmaron fuentes allegadas a la familia acerca del estado de la relación: "Let’s go @TomBrady! Let’s go Bucs!", compartió Bündchen minutos antes de que arrancara el encuentro.

Hasta el momento, el mensaje tiene múltiples reacciones por parte de los seguidores de la modelo y su esposo, pero ninguna del veterano quarterback, quien a primera hora del lunes 12 de septiembre compartió un video, pero nada con relación al mensaje de su mujer.

Si fuera por mi esposa, me retiraría hoy. Anoche me lo dijo tres veces. Y yo le dije: 'Qué pena, mi amor, pero me estoy divirtiendo mucho'", dijo el exjugador de los New England Patriots para SiriusXM' tras ganar su quinto Super Bowl.