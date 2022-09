No quiso irse: El equipo que Cristiano Ronaldo rechazó pese a recibir millonaria oferta

Comparta este artículo

Mánchester, Inglaterra.- Pese a que buscó su salida de Manchester United a como diera lugar el pasado mercado de transferencias de verano, Cristiano Ronaldo se dio el lujo de rechazar una jugosa oferta de un equipo que juega en la Primera División de Arabia Saudita, por lo que ahora se conforma con su papel de suplente en la Premier League.

El club en cuestión fue el Al-Hilal, quien hizo un millonario ofrecimiento al futbolista portugués, quien de inmediato la descartó al no encontrarse en sus planes, por más que quiso dejar a los Red Devils. Ni siquiera quiso irse por 242 millones de euros que ponía sobre la mesa este equipo, con un contrato de dos años, según el reporte de CNN Portugal.

Nos gustaría ver a un jugador como Cristiano Ronaldo jugando en nuestra Liga. Estoy convencido de que sería un fichaje muy caro, pero ha habido otros jugadores que han dejado la Premier para venir a nuestro país", manifestó Yasser Al-Misehal, presidente de la Liga de Arabia Saudita a The Athletic.

Fotografía: Internet

Sin embargo, Cristiano decidió no irse, pese a que el United está jugando la Europa League y no la Champions, como quería el exjugador del Real Madrid. Además, irse a una liga con menor nivel competitivo, a meses del Mundial de Qatar 2022, que será su último, no era, según su criterio, la mejor idea, pese a que se trataba de una oferta de dos millones 300 mil dólares por semana, cuando actualmente gana 300 mil dólares.

Esto a pesar que desde un principio el lusitano sabía que tendría un rol secundario en el esquema de Erik Ten Hag; equipos como el Bayern Múnich, Chelsea, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund y Sporting de Portugal sonaron para quedarse con el futbolista, pero al final ninguno lo quiso incorporar.

Con todo y los roces que ha tenido con el entrenador y algunos de sus compañeros, según filtraciones a la prensa, debido a sus actitudes, el portugués busca recuperar su puesto en el Manchester United; si bien fue titular en el partido en el juego ante la Real Sociedad por la Europa League, terminaron llevándose la derrota. Los Red Devils volverán a tener actividad en este torneo el próximo jueves 15 de septiembre, cuando visiten al Sheriff Tiraspol.

Fuente: Tribuna