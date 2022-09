"Para que no me la pusiera": Moisés Muñoz revela que su mamá le rompió una camiseta del América

Ciudad de México.- El exportero del América, Moisés Muñoz, reiteró que desde pequeño era fiel aficionado a las Águilas y que su primera playera del equipo la tuvo desde los 4 años. El exarquero hizo su debut como profesional en 1999 con Monarcas Morelia y estuvo allí por 10 años, hasta que tuvo la oportunidad de militar en el equipo de sus amores entre 2012 y 2018, tras su paso por el Atlante.

Recordado por ser el guardameta del milagro tras el gol que le metió al Cruz Azul en la Final del Apertura 2013, Muñoz recordó un pasaje de su infancia, explicando que su mamá le rompió ese primer jersey azulcrema que tuvo porque no se lo quería quitar y se lo llevaba a todos lados.

Era tan aficionado del América y todo el tiempo quería traer puesta la playera del América, para dormir, para salir a la calle. Un día mi mamá se enojó tanto porque no me quería quitar la playera que la rompió, la cortó con unas tijeras para que ya no me la pudiera poner", detalló en entrevista con Enrique Burak .

‘Moi’ recordó haberse sentido desconsolado por la acción de su madre, pero fue su abuela quien salió al rescate, pues se la arregló para que pudiera volverla a usar: "Imagínense cómo estaba yo llorando, pues era un niño de cuatro traumado. Y mi abuelita al verme llorar de esa manera pues inmediatamente agarró y la cosió y la volvió a dejar como pues como está".

Por otro lado, Muñoz aseguró que en su juventud no le gustaba el futbol, y como vivió en Estados Unidos, su verdadera pasión era el basquetbol, deporte que también practicaba. No obstante, cuando regresó a Morelia, un amigo de su papá lo invitó a jugar y sin muchas ganas aceptó, por lo que ese fue su primer acercamiento al balompié; agregó que le daba igual qué posición jugar, pero al ser basquetbolista se puso en la portería y sorprendió a todos con sus habilidades, por lo que al concluir el partido, lo invitaron a hacer pruebas con un equipo de la Liga Municipal de Morelia.

Me pongo en la portería y me acuerdo perfecto que de repente me hacían un tiro y para mí se me facilitaba mucho agarrar el balón porque estaba acostumbrado un balón más grande y pesado, sí me mandaban un centro saltaba y los cortaba", mencionó el exportero de las Águilas.