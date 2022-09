Premier League volverá tras muerte de la Reina Isabel II, pero con millonarias pérdidas

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- Este lunes 12 de septiembre se reanudará la actividad del futbol en la Gran Bretaña luego de la pausa hecha este fin de semana como muestra de respeto tras la muerte de la Reina Isabel II, mientras que los juegos de las divisiones inferiores regresaron la normalidad esta semana. La Premier League agregó, por su parte, que el próximo fin de semana retomarán las acciones, aunque tres partidos se verán afectados por la logística luego de que el funeral se realizará el 19 de septiembre.

Estos son el Brighton vs. Crystal Palace, programado para el sábado 17 de septiembre, además del Chelsea vs. Liverpool y Manchester United vs. Leeds United, ambos agendados para el domingo 18 de septiembre. La Liga de Futbol Inglesa, a cargo de las tres divisiones por debajo de la Premier, anunció que se rendirán homenajes a la fallecida monarca en campos de todo el país una vez se reanuden los duelos en el campeonato de segundo nivel, así como en la Liga Uno y la Liga Dos, a partir del martes 13; se guardará un minuto de silencio antes de cada juego, con brazaletes negros para los futbolistas, banderas a media asta y el himno nacional se tocará en los estadios.

Con un plan policial nacional ahora en funcionamiento", dijo la EFL, con relación a los días previos al funeral, durante los cuales el ataúd de la reina estará en Londres, "la Liga y los clubes continuarán trabajando con fuerzas en el respeto de cualquier desafío que pueda surgir con respecto a la vigilancia de instalaciones específicas".

Este parón podría provocar pérdidas millonarias para la Premier League, pues debido a que cerraron sus estadios por la muerte de la reina, los clubes dejaron de percibir alrededor de 2.8 millones de dólares. Equipos como el Arsenal, Manchester City y Liverpool, que eran locales esta jornada, perderán cerca de tres millones de dólares.

Esto luego de que un estudio de la Universidad de Liverpool arrojara que un aficionado promedio gasta cerca de 50 dólares el día del partido y la capacidad promedio de sus estadios es de alrededor de 60 mil personas. Actualmente, los clubes reciben una media de 2.8 millones de dólares por partido con la venta de entradas y el consumo de alimentos y bebidas.

Asimismo, hay 6.5 millones de personas en el mundo que ven la Liga Inglesa y que no vieron ningún partido el fin de semana; en ese sentido, Luis Ramón Carazo, columnista de El Universal Deportes, reportó que las pérdidas por derechos televisivos no serán mayores.

Fuente: Tribuna