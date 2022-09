Así fue cómo la NFL y compañeros de Azteca Deportes ayudaron a David Faitelson a pagar su casa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Antes de llegar a ESPN, David Faitelson pasó muchos años en TV Azteca, con compañeros a los que consideraba una familia; así lo manifestó en una entrevista para el canal de YouTube de Antonio 'Toño' de Valdés, donde relató una particular anécdota dónde dejó expuesto qué tan cercana era la relación.

El polémico periodista aseguró que lo único que extraña de sus años en la Televisora del Ajusco es ese sentido de grupo que había entre los compañeros, a diferencia de en ESPN, pues su líder era José Ramón Fernández y todos seguían el mismo rumbo, no como en la cadena deportiva internacional, donde asegura "cada quien jala para su lado".

Lo único que yo extraño (de TV Azteca) es el sentido de grupo, de redacción, el otro día hablaba con Enrique Garay y realmente nuestra redacción era una familia. Aquí (ESPN) eso no existe, aquí tienes que entrar con todo respeto que entrar a ver si no te van a dar un cuchillo por la espalda", mencionó.

Fotografía: Instagram David Faitelson

Faitelson recordó que cuando iba a comprar su primera casa, le restaban por pagar 140 mil pesos, cantidad que sus compañeros le ayudaron a terminar de pagar de una curiosa forma: "Llegué a la redacción y les dije nada más tengo 40 mil, no nos va a alcanzar para pagar mañana y la penalización es perderlo todo. Me dijeron 'no te podemos prestar porque no tenemos, pero ¿por qué no hacemos un 10 a 1 del futbol americano'?", relató.

Agregó que hacía falta que debían apostar a los resultados de 10 partidos de la NFL, y que sus colegas le sugirieron usar el dinero que ganara de ese juego para pagar su casa. Después detalló que fueron sus mismos compañeros quienes fueron a dejar el dinero a un casino y que el domingo, día en que saldrían los resultados de la quiniela, él se encontraba trabajando en Pachuca; para su sorpresa, lograron acertar los 10 que necesitaban.

Cuando yo regresé de Pachuca, la redacción era una fiesta: 'le atinamos'. Ellos no ganaban ni un centavo pero se sentían compenetrados de lo que logramos para pagar la casa. Cuando recuerdo eso se me caen hasta las lágrimas porque fue una situación difícil. La gente piensa que por el simple hecho de trabajar en tele eres millonario. Aquella fue la casa en la que pudimos tener a nuestras tres niñas pequeñas", recordó con emoción Faitelson.

Fuente: Tribuna