Con carísima pijama de Dolce & Gabanna, 'Canelo' dice presente en Las Vegas para su pelea

Las Vegas, Estados Unidos.- A días de volverse a subir al ring, el boxeador Saúl 'Canelo' Álvarez anunció en redes sociales que ya está en Las Vegas, Nevada para su pelea del sábado 17 de septiembre ante Gennady Golovkin en la T-Mobile Arena. Fiel a su estilo, el púgil de 32 años hizo su entrada a la Ciudad del Pecado a bordo de su jet privado, vistiendo una lujosa pijama verde de la firma Dolce & Gabbana.

Por medio de Instagram, el tapatío anunció a sus millones de seguidores que ya se encontraba en la sede de la tercera pelea ante el kazajo, afirmando que se siente listo para el enfrentamiento; incluso circuló otro video en el que se aprecia cómo lleva un traje de sauna, el cual se utiliza regularmente para perder peso rápidamente.

Estoy muy contento y enfocado. Hice una gran preparación y pues ya estamos prácticamente listos. La preparación la cerramos el sábado pasado y estamos listos, solo esperando, pero me he preparado muy bien, creo que es la mejor o una de las mejores preparaciones que he hecho y pienso mostrarlo el sábado, vine a ganar y a dar una gran pelea al público, pero sobre todo a mí", externó.

Durante el clip antes mencionado se aprecia como el campeón unificado del peso supermedio se alza el pantalón y escurre una gran cantidad de sudor y se escucha a alguien decir que perdió cinco libras, es decir, poco más de dos kilos.

Fotografía: Internet

Gennady Golovkin, quien fue el primero en llegar a Las Vegas este lunes 12 de septiembre, habló en una entrevista para el podcast The Making of Trilogy de DAZN, y dijo que Álvarez fue su sparring en el gimnasio Big Bear de Abel Hernández, en California en 2011, y que le pareció que no era un pugilista extraordinario. Max, hermano del kazajo, confirmó lo anterior, y agregó que el Canelo se volvió exitoso gracias a su equipo, el cual encabeza el entrenador Eddy Reynoso.

Personalmente, considero que 'Canelo' es solo un boxeador promedio. Así es como nuestro equipo y Gennady lo ven. Es solo un boxeador mexicano promedio que ha sido ascendido a la cima. Pero sabemos quién es y cuál es su equipo", aseguró Max Golovkin.

La primera pelea entre ambos boxeadores se realizó en septiembre de 2017 y terminó en empate; un año después se volvieron a ver las caras y tras 12 asaltos, el mexicano se llevó la victoria por decisión mayoritaria, así que el combate de este sábado 17 terminará la emocionante trilogía.

Fuente: Tribuna