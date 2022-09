"Un honor formar parte": La felicitación de Dani Alves por el aniversario 68 de Pumas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) festejaron este lunes 12 de septiembre su aniversario número 68, por lo que todos los miembros de la institución la honraron como es debido. Entre ellos estuvo el brasileño Dani Alves, quien dedicó un mensaje a su actual equipo con motivo de su cumpleaños.

Feliz 68 cumpleaños a todos de la familia @pumasmx un verdadero honor formar parte de esta institución!!", compartió el futbolista en su cuenta de Instagram, a lo que el club respondió: "Para nosotros es un honor que seas parte de nuestra historia".

Fotografía: Instagram Dani Alves

Cabe recordar que el exjugador del Barcelona reveló que si bien recibió ofertas de varios equipos para jugar al terminar su segunda etapa con los culés, se decidió por Pumas porque quería un club que significara algo más, pues hay muchos que "hacen dinero con esa plataforma y no están diciendo nada real a las personas".

Cuando se dio la oportunidad de venir a un club que representa a una Universidad Nacional, mis ganas se fueron al espacio. Eso fue lo que me ayudó a decidir. No es el hecho de representar a un equipo de futbol, sino representar algo más", confesó el futbolista, quien además de buscar mejorar el paso del equipo universitario, desea tener un lugar en la Selección de Brasil que disputará el Mundial de Qatar 2022 a partir de noviembre.

Y es que los dirigidos por Andrés Lillini no pasan por su mejor momento en la Liga MX, pues no se encuentran en puestos ni de Repechaje al ocupar el lugar 15 de la tabla general, con 14 puntos; se enfrentarán a Cruz Azul este domingo 18 de septiembre en el Olímpico Universitario. Desde su llegada a la Liga MX, Dani Alves ha jugado como mediocampista y no como lateral derecho. Además de que ha sido el encargado de cobrar los tiros de esquina, lo que hasta ahora ha contribuido en varios goles para el club.

Poco a poco Alves suma números a sus estadísticas con Pumas, y si bien no ha anotado ningún gol, durante 10 partidos que suma en el Apertura 2022 ya tiene la misma cifra de asistencias que logró Alan Mozo durante el torneo pasado, convirtiéndose el carioca en el mejor asistidor del equipo con cuatro, siendo la última un centro para el portero Julio González, que le dio a los felinos el empate de último minuto ante Toluca.

Fuente: Tribuna