Ante rumores de divorcio, Gisele Bündchen lanza advertencia a Tom Brady: "Ahora es mi turno"

Ciudad de México.- El regreso de Tom Brady a la NFL causó la alegría de sus seguidores, pero inconvenientes en su vida familiar, junto a su esposa, Gisele Bündchen. Mucho se ha rumorado acerca de que una fuerte pelea tras la decisión del veterano mariscal de campo de volver al emparrillado causó el final de su matrimonio, pero la modelo brasileña rompió el silencio y se dijo molesta con algunos medios al calificarla de "desesperada" por querer que su esposo se retire.

En entrevista con la revista Elle, la modelo afirmó que si bien le gustaría que su esposo pasara más tiempo con ella y el resto de la familia, está consciente de que uno debe hacer lo que más le apasiona para sentirse feliz con la vida: "Este es un deporte muy violento, tengo a mis hijos y me gustaría que él estuviera más presente. Pero en última instancia, también siento que él necesita con lo que le hace feliz", expresó.

Fotografía: Instagram Gisele Bündchen

Aunque la brasileña se retiró de las pasarelas para dedicarse en tiempo completo a criar y educar a sus hijos, asegura no arrepentirse de nada y afirma que está feliz de que tanto Brady como sus hijos crezcan y sean felices en todos los sentidos: "Hice mi parte, que es estar para mi marido, me mudé a Boston, y me enfoqué en crear un ambiente amoroso para que mis hijos crecieran y estuvieran allí apoyándolo a él y sus sueños. Ver a mis hijos convertirse en los pequeños y hermosos humanos que son, verlo triunfar y sentirse realizado en su carrera, me hace feliz", comentó.

Sin embargo, Bündchen, de 42 años, aseguró que todavía le quedan muchas cosas por hacer, por lo cual no descarta volver al modelaje: "Y ahora va a ser mi turno. No es como si fuera a estar en el valle para siempre", precisó.

Fotografía: Instagram Gisele Bündchen

Cabe recordar que la pareja contrajo nupcias en 2009 y tuvo dos hijos, Benjamin de 12 años, y Vivian de 9, además de que viven con Jack, de 15, quien fue producto de la relación de Brady con la actriz Bridget Moynahan. El último dilema del cual se habló en redes sociales con relación a la pareja fue cuando la exmodelo de Victoria's Secret envió un mensaje de apoyo al mariscal de campo previo a su debut esta temporada en el Tampa Bay Buccaneers-Dallas Cowboys, mismo que no respondió su marido: "¡Vamos @TomBrady! ¡Vamos Bucs!".

