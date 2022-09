'Canelo' reconoce que no estudió, pero sabe que ya se puede retirar: "Tengo muchas cosas"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A pocos días de medirse por tercera vez a Gennady Golovkin, Saúl 'Canelo' Álvarez habló sobre su futuro en el boxeo. Y es que su ascenso en el deporte fue rápido, ganando múltiples títulos, siendo el más importante el obtenido en 2021; con ello ha venido una inmensa fortuna, que lo ha colocado como uno de los deportistas mejor pagados según la revista Forbes, con un ingreso bruto de 90 millones de dólares.

En una entrevista con Graham Bensinger, que parece ser de hace algunos años, el tapatío reconoció que si bien no estudió, sin revelar hasta qué grado llegó, admitió que le gusta aprender y tiene capacidad de retención, lo que le ha permitido formar su fortuna con diferentes negocios e inversiones: "Yo quiero ser billonario en los negocios, eso es lo que quiero ser, billonario en los negocios. Yo no estudié, no tengo estudios, vengo de muy abajo pero me gusta aprender, me gusta saber muchas cosas", reveló.

Consciente de que tiene mucho dinero y bienes, 'Canelo' aseguró que de quererlo podría retirarse ahora mismo, a sus 32 años, pero manifestó que su pasión por el deporte de los puños se lo impide, pues planea dejar el cuadrilátero hasta que su cuerpo se lo pida, ya que no lo practica por lo económico, sino porque le gusta.

Tengo demasiadas cosas, o sea yo me podría retirar y ya puedo vivir tranquilo, pero me gusta lo que hago, el boxeo es mi pasión, es mi vida y hasta que pueda voy a estar aquí. Siempre he querido que el boxea nada más sea un gusto, algo que me encante, no hacerlo por dinero", mencionó.

Por otro lado, en otra charla con Arturo Elías Ayub, Álvarez opinó qué pasaría si llegara a enfrentarse en una pelea contra un peleador callejero con habilidad: "Es que no es lo mismo. Cuando ya sabes meter las manos, cuando sabes golpear, pues es muy difícil para ellos, por más que sepan pelear en la calle", opinó.

Agregó que debido a su técnica, en comparación con las 'mañas' de un peleador callejero, le tomaría cuando mucho 10 segundos en noquearlo de un golpe; afirmó que esto podría ocurrir gracias a su rutina de entrenamiento, pues él prácticamente pelea diario, por lo que alguien de nivel amateur no tendría ninguna posibilidad de derribarlo: "Imagínate yo, todos los días entreno, es como si todos los días me peleara, entonces ya se cada finta, ya sé cómo entrar, cómo meter las manos, entonces es difícil", indicó.

