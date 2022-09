"Vio videos de Cuauhtémoc Blanco": Recuerdan en redes al americanista con golazo de Haaland

Comparta este artículo

Mánchester, Inglaterra.- El Etihad Stadium volvió a ser testigo del show del joven sensación Erling Haaland, quien metió un auténtico golazo en la victoria que el Manchester City le sacó al Borussia Dortmund en la segunda jornada de la UEFA Champions League, y es que los alemanes iban ganando desde el minuto 56’, con anotación de Jude Bellingham.

No obstante, John Stones igualó el marcador para los locales al 80' y tan solo cuatro minutos después, el noruego se lució con gol casi imposible ante su exequipo para que los Citizens obtuvieran la ventaja que a la postre fue definitiva. Usuarios en redes sociales no dejaron de elogiar las cualidades del futbolista que no ha dejado anotar goles desde su debut, y también hicieron tendencia el nombre de Cuauhtémoc Blanco, pero, ¿por qué?

Es que la anotación hecha por Haaland este miércoles 14 de septiembre les recordó a una muy similar que el exjugador de la Selección Mexicana anotó en el Mundial de Francia 1998, cuando el ‘Tri’ se enfrentó a su similar de Bélgica, encuentro que terminó con empate a dos: "Este tipo no es humano. Candidato seguro al Puskas. ERLING HAALAND. Antes de él, estos goles sólo le salían a mi Cuauhtémoc Blanco", tuiteó el narrador Alex Déleon.

Fotografía: Twitter @ChampionsLeague

"El que no vio a Cuauhtémoc Blanco, a cualquier Haaland le reza", "Por supuesto que Haaland ve jugadas de Don Cuauhtémoc Blanco antes de cada partido. Humildad", y "No los compares, solo disfruta", fueron algunos de los comentarios que los usuarios hicieron en Twitter. Hasta el momento el actual gobernador del estado de Morelos, en México, no se ha pronunciado ante esta hazaña del futbolista de 22 años, quien hizo válida la 'Ley del Ex' en este enfrentamiento de Liga de Campeones.

Desde su llegada a la Premier League, Haaland ha disputado seis partidos, donde ha anotado en 10 ocasiones; siendo sus víctimas el West Ham en dos ocasiones; Newcastle y Crystal Palace en tres ocasiones, Nottingham Forest con otro hat-trick y uno más ante el Aston Villa.

Dentro de la Champions League, el joven suma un total de 21 partidos, contando sus actuaciones con el Borussia Dortmund. En dicha competición ha registrado un total de 26 dianas, incluyendo las dos más recientes que le hizo al Sevilla en la primera jornada del torneo y el de hoy ante su exclub.

Fuente: Tribuna