"Es un gran privilegio": Willie Romero sobre su rol como mánager de Yaquis de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Con el inicio de la pretemporada de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), empiezan a reportar poco a poco los peloteros y coaches con sus respectivos equipos. Tal es el caso de Willie Romero, nuevo mánager de los Yaquis de Ciudad Obregón, quien a su llegada aseguró que se siente contento por recibir la oportunidad y que buscará armar una novena competitiva para encarar la campaña 2022-23.

Recibir la oportunidad de dirigir a Yaquis para mí es un gran privilegio, anteriormente también pude estar como coach, una etapa donde aprendí mucho también y que disfruté en su momento. Ahora entiendo la responsabilidad de estar aquí, lo que es ser Yaqui y agradezco la confianza que se me brinda para dirigir esta organización", comentó.

El nuevo mandamás de la Tribu afirmó que sus primeras impresiones acerca del arranque de la pretemporada han sido positivas, pues se siente motivado por la calidad de los jugadores con los que cuenta, en su mayoría jóvenes, pues conoce la capacidad y talento que tiene el roster de Yaquis. Agregó que con los refuerzos extranjeros confirmados, se conformará un equipo fuerte.

Por otro lado, detalló que al no contar con toda su plantilla, el plan de trabajo en esto primeros días fue específico, con sesiones cortas y de mucha actividad física. Romero explicó que el plan es viajar el 27 de septiembre a Estados Unidos para continuar con la segunda etapa del entrenamiento, con la participación en la tradicional Fiesta Mexicana de Beisbol, donde se habrá juegos amistosos en Arizona del 28 de septiembre al 9 de octubre.

Con el paso de los días irán reportando más elementos, la legión extranjera se irá integrando en Arizona y estaremos listos con favor de Dios para hacer nuestro debut el miércoles 12 de octubre en Hermosillo", concluyó el manager de Yaquis.

Por su parte, el lanzador cajemense Faustino Carrera se dijo feliz de volver a la actividad en la tierra que lo vio nacer, luego de que dejara una muy buena impresión en su temporada debut en la LMP. Asegura que ahora no será la excepción, al contar con mayor experiencia, fortaleza y recuperado de las lesiones.

"Contento de hacer mi segundo campo de entrenamiento con Yaquis. He trabajado fuerte, he sanado satisfactoriamente de mis lesiones y estoy listo para ayudar al equipo en lo que se me requiera. Se busca la misma meta siempre de pichar para ganar y salir adelante", expresó.

Fuente: Tribuna